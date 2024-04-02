Від яких хвороб лікує каву — як правильно пити

Щаслива молода дівчина, яка п'є каву. Фото: Freepik

Багато людей у світі зранку не може обійтися без чашки ароматної кави, яка не тільки додає енергії, а й покращує настрій на весь день. Але мало хто знає, що цей популярний напій не тільки смачний, а й дуже корисний для здоров’я, адже він лікує одразу декілька захворювань.

Про це повідомляє Methodist Richardson Medical Center.

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Рак молочної і передміхурової залози

Зерна кави мають у своєму складі багато антиоксидантів, а після їхнього смаження кількість цих сполук збільшується. Ця компоненти, в свою чергу, знищують вільні радикали, від яких з’являються ракові клітини. Тому кава здатна захистити людину від онкології.

Захворювання Альцгеймера і Паркінсона

Цей напій також знижує ризики виникнення хвороб Паркінсона і Альцгеймера. Кава активує функціонування нервової системи, покращує пам’ять і запобігає знищенню клітин головного мозку. Вчені довели, що дві чашки кави на день знижують ризик виникнення цих хвороб майже повністю.

Чашка смачної і запашної кави. Фото: Freepik

Цироз печінки

Популярний напій також захищає людину від виникнення цирозу печінки, а три чашки кави на день майже повністю знижує ризики проблем з печінкою. Особливо це стосується тих, хто часто п’є алкоголь. До того ж кава захищає людину від розвитку ожиріння печінки.

Діабет ІІ типу

Цей напій має у своєму складі кавову олію та антиоксиданти, через він що знижує ризик виникнення діабету. Вчені довели, що люди, які п’ють дві чашки кави на день, є більш схильними до діабету, а ті, хто вживає три чашки, знижують ризик розвитку діабету.

Людина, яка тримає чашку кави в руках. Фото: Freepik

Підвищення фізичної активності та запобігання імпотенції

Кофеїн, який міститься у каві, стимулює нервову систему людини і підвищує рівень адреналіну в крові. А цей гормон, в свою чергу, відповідає за активність, витривалість і підтримку чоловічого здоров’я. За думкою вчених, цей популярний напій здатний підвищувати фізичну витривалість до 25%.

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