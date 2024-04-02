Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Від імпотенції до раку — 5 хвороб, від яких захищає звичайна кава arrow

Від імпотенції до раку — 5 хвороб, від яких захищає звичайна кава

2 квітня 2024 19:33
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Від яких хвороб лікує каву — як правильно пити
Щаслива молода дівчина, яка п'є каву. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Багато людей у світі зранку не може обійтися без чашки ароматної кави, яка не тільки додає енергії, а й покращує настрій на весь день. Але мало хто знає, що цей популярний напій не тільки смачний, а й дуже корисний для здоров’я, адже він лікує одразу декілька захворювань.

Про це повідомляє Methodist Richardson Medical Center.

Читайте також:

Чим корисна кава для здоров’я

Рак молочної і передміхурової залози

Зерна кави мають у своєму складі багато антиоксидантів, а після їхнього смаження кількість цих сполук збільшується. Ця компоненти, в свою чергу, знищують вільні радикали, від яких з’являються ракові клітини. Тому кава здатна захистити людину від онкології.

Захворювання Альцгеймера і Паркінсона

Цей напій також знижує ризики виникнення хвороб Паркінсона і Альцгеймера. Кава активує функціонування нервової системи, покращує пам’ять і запобігає знищенню клітин головного мозку. Вчені довели, що дві чашки кави на день знижують ризик виникнення цих хвороб майже повністю.

Чашка вкусного и ароматного кофе
Чашка смачної і запашної кави. Фото: Freepik

Цироз печінки

Популярний напій також захищає людину від виникнення цирозу печінки, а три чашки кави на день майже повністю знижує ризики проблем з печінкою. Особливо це стосується тих, хто часто п’є алкоголь. До того ж кава захищає людину від розвитку ожиріння печінки.

Діабет ІІ типу

Цей напій має у своєму складі кавову олію та антиоксиданти, через він що знижує ризик виникнення діабету. Вчені довели, що люди, які п’ють дві чашки кави на день, є більш схильними до діабету, а ті, хто вживає три чашки, знижують ризик розвитку діабету.

Человек, держащий чашку кофе в руках
Людина, яка тримає чашку кави в руках. Фото: Freepik

Підвищення фізичної активності та запобігання імпотенції

Кофеїн, який міститься у каві, стимулює нервову систему людини і підвищує рівень адреналіну в крові. А цей гормон, в свою чергу, відповідає за активність, витривалість і підтримку чоловічого здоров’я. За думкою вчених, цей популярний напій здатний підвищувати фізичну витривалість до 25%.

Нагадаємо, ми писали про те, яку користь для здоров’я людини має цикорій.  

Раніше ми розповідали про те, чому вживати каву на голодний шлунок шкідливо для здоров’я. 

Також ми повідомляли про те, як правильно вживати каву, щоб продовжити своє життя. 

здоров'я
хвороба
кава
користь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК