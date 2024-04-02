От каких болезней лечит кофе — как правильно пить

Счастливая молодая девушка, которая пьет кофе. Фото: Freepik

Многие люди в мире с утра не могут обойтись без чашки ароматного кофе, который не только добавляет энергии, но и улучшает настроение на весь день. Но мало кто знает, что этот популярный напиток не только вкусный, но очень полезный для здоровья, ведь он лечит сразу несколько заболеваний.

Об этом сообщает Methodist Richardson Medical Center.

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Рак молочной и предстательной железы

Зерна кофе содержат много антиоксидантов, а после их жарки количество этих соединений увеличивается. Эти компоненты, в свою очередь, уничтожают свободные радикалы, от которых появляются раковые клетки. Поэтому кофе способен защитить человека от онкологии.

Заболевания Альцгеймера и Паркинсона

Этот напиток также снижает риски возникновения заболеваний Паркинсона и Альцгеймера. Кофе активирует функционирование нервной системы, улучшает память и предотвращает уничтожение клеток головного мозга. Ученые доказали, что две чашки кофе в день снижают риск возникновения этих заболеваний почти полностью.

Чашка вкусного и ароматного кофе. Фото: Freepik

Цирроз печени

Популярный напиток также защищает человека от цирроза печени, а три чашки кофе в день почти полностью снижает риски проблем с печенью. Особенно это касается тех, кто часто пьет алкоголь. К тому же кофе защищает человека от развития ожирения печени.

Диабет II типа

Этот напиток имеет в своем составе кофейное масло и антиоксиданты, что снижает риск возникновения диабета. Ученые доказали, что люди, которые пьют две чашки кофе в день, более склонны к диабету, а те, кто употребляет три чашки, снижают риск развития диабета.

Человек, держащий чашку кофе в руках. Фото: Freepik

Повышение физической активности и предотвращение импотенции

Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует нервную систему человека и повышает уровень адреналина в крови. А этот гормон, в свою очередь, отвечает за активность, выносливость и поддержку мужского здоровья. По мнению ученых, этот популярный напиток способен повышать физическую выносливость до 25%.

Напомним, мы писали о том, какую пользу для здоровья человека имеет цикорий.

Раньше мы рассказывали о том, почему употреблять кофе на голодный желудок вредно для здоровья.

Также мы сообщали о том, как правильно употреблять кофе, чтобы продлить свою жизнь.