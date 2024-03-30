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Сік селери та чи можна його вживати літрами — пояснення нутриціолога

30 березня 2024 06:15
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Марта Байдака
Журналіст
Селера та його корисні властивості — пояснення нутриціолога
Смузі з селери. Фото: bhub
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Кожен продукт має свої покази і протипокази, і селера  — не виняток. Її корінь чи стебло — це класний продукт, джерело вітамінів, клітковини, антиоксидантів, які мають протизапальні властивості, — розповідає Новини.LIVE нутриціолог Ольга Дорош.

Про те, чим корисний смузі з селери та яке дозування такого напою не шкодить здоров'ю, — читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Вдень — 400 грам овочів

— Протизапальні властивості мають й всі інші овочі і фрукти. Тому прекрасно, коли наш раціон складається з різних овочів фруктів і їх потрібно вжиивати хоча б 400 грамів на день щодня. 

Нутриціолог Ольга Дорош. Фото: Ольга Дорош
Нутриціолог Ольга Дорош. Фото: Ольга Дорош

Селера та добова норма натрію

 — Селера насправді не така вже й проста. В ній багато натрію. Якщо пити літрами цей сік з метою детоксу, можна дуже легко перебрати добову норму натрію. 

"Це не зовсім безпечний овоч"

 — Що селера, що щавель містять оксилати, які можуть впивати на засвоєння деяких мінералів, зокрема заліза, і навіть можуть стимулювати утворення піску в нирках. Тому, це не зовсім безпечний овоч, який можна споживати літрами.

Притуплюється апетит

 — Кому стало легше від соку селери, то повірте, коли ми слідкуємо за своїм харчуванням і п'ємо смузі з селери, то  автоматично менше споживаємо висококалорійної їжі. Може притуплюватися апетит, і логічно що ти відчуваєш якусь легкість.

"Селера  — це не детокс"

 — Показів, що всім треба пити фреш з селери і це допоможе для детоксикації — такого немає. У нас є органи, які відповідають за детоксикацію і в нашому буденному житті ми мали б подбати про те, щоб ці органи були здорові.

Нагадаємо, ми раніше писали, що робити, якщо пересолили суп чи борщ.

Також, ми писали, що слід садити біля баклажанів на відкритому ґрунті.

здоров'я
Львів
овочі
весна
нутриціолог
шлунково-кишковий тракт
здорове харчування
сік

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