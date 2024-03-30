Селера та його корисні властивості — пояснення нутриціолога

Смузі з селери. Фото: bhub

Кожен продукт має свої покази і протипокази, і селера — не виняток. Її корінь чи стебло — це класний продукт, джерело вітамінів, клітковини, антиоксидантів, які мають протизапальні властивості, — розповідає Новини.LIVE нутриціолог Ольга Дорош.

Про те, чим корисний смузі з селери та яке дозування такого напою не шкодить здоров'ю, — читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Вдень — 400 грам овочів

— Протизапальні властивості мають й всі інші овочі і фрукти. Тому прекрасно, коли наш раціон складається з різних овочів фруктів і їх потрібно вжиивати хоча б 400 грамів на день щодня.

Нутриціолог Ольга Дорош. Фото: Ольга Дорош

Селера та добова норма натрію

— Селера насправді не така вже й проста. В ній багато натрію. Якщо пити літрами цей сік з метою детоксу, можна дуже легко перебрати добову норму натрію.

"Це не зовсім безпечний овоч"

— Що селера, що щавель містять оксилати, які можуть впивати на засвоєння деяких мінералів, зокрема заліза, і навіть можуть стимулювати утворення піску в нирках. Тому, це не зовсім безпечний овоч, який можна споживати літрами.

Притуплюється апетит

— Кому стало легше від соку селери, то повірте, коли ми слідкуємо за своїм харчуванням і п'ємо смузі з селери, то автоматично менше споживаємо висококалорійної їжі. Може притуплюватися апетит, і логічно що ти відчуваєш якусь легкість.

"Селера — це не детокс"

— Показів, що всім треба пити фреш з селери і це допоможе для детоксикації — такого немає. У нас є органи, які відповідають за детоксикацію і в нашому буденному житті ми мали б подбати про те, щоб ці органи були здорові.

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