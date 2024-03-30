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Сок сельдерея и можно ли его употреблять литрами — объяснение нутрициолога

30 марта 2024 06:15
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Марта Байдака
Журналист
Сельдерей и его полезные свойства — объяснение нутрициолога
Смузи из сельдерея. Фото: bhub
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

У каждого продукта есть свои показы и противопоказания, и сельдерей — не исключение. Ее корень или стебель — это классный продукт , источник витаминов, клетчатки, антиоксидантов, обладающих противовоспалительными свойствами, — рассказывает нутрициолог Ольга Дорош.

О том, чем полезен полосе из сельдерея и какая дозировка такого напитка не вредит здоровью, читайте в материале Новости.LIVE

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Днем – 400 грамм овощей

— Противовоспалительные свойства обладают и другими овощами и фруктами. Поэтому прекрасно, когда наш рацион состоит из разных овощей фруктов и их нужно употреблять хотя бы 400 граммов в день каждый день.

Нутрициолог Ольга Дорош. Фото: Ольга Дорош
Нутрициолог Ольга Дорош. Фото: Ольга Дорош

Сельдерей и суточная норма натрия

— Сельдерей на самом деле не так уж прост. В нем много натрия. Если пить литрами этот сок с целью детоксикации, можно очень легко перебрать суточную норму натрия.

"Это не совсем безопасный овощ"

— Что сельдерей, что щавель содержат оксилаты, которые могут упивать на усвоение некоторых минералов, в частности железа, и могут стимулировать образование песка в почках. Поэтому это не совсем безопасный овощ, который можно потреблять литрами.

Притупляется аппетит

— Кому стало легче сока сельдерея, то поверьте, когда мы следим за своим питанием и пьем полосы из сельдерея, то автоматически меньше потребляем высококалорийной пищи. Может притупляться аппетит, и логично что ты ощущаешь какую-нибудь легкость.

"Сельдерей - это не детокс"

— Показал, что всем нужно пить фреш из сельдерея, и это поможет для детоксикации — такого нет. У нас есть органы, отвечающие за детоксикацию и в нашей повседневной жизни мы должны позаботиться о том, чтобы эти органы были здоровы.

Напомним, мы раньше писали, что делать, если пересолили суп или борщ.

Также мы писали, что следует сажать у баклажанов на открытом грунте.

здоровье
Львов
овощи
весна
нутрициолог
желудочно-кишечный тракт
здоровое питание
сок

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