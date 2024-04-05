Какие продукты улучшают зрение — полный список

Женщина, которая достает продукты из холодильника. Фото: MSN

Когда человек долго сидит перед экраном компьютера, его глаза начинают болеть, а зрение — ухудшаться. Поэтому следует знать, какие продукты питания помогают улучшить зрение и защитить глаза от повреждения.

Об этом сообщают в Kraff Eye Institute.

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Витамин А

Этот витамин нужен для развития глаз, улучшения здоровья роговицы и качества зрения. К тому же, витамин А защищает глаза от разных бактерий. Следует знать, что он входит в состав таких популярных продуктов питания, как:

Печень

Яйца

Рыбий жир

Молоко

Сыр

Сливочное масло

Морковь

Сладкий картофель

Тыква

Шпинат

Салат из моркови и шпината. Фото: Pinterest

Витамин С

Такой витамин защищает сетчатку глаза от повреждения, снижает риски возникновения катаракты и поддерживает здоровье сосудов сетчатки. Чтобы получить этот витамин, нужно употреблять такие продукты питания, как:

Цитрусовые

Киви

Брокколи

Сладкий перец

Черная смородина

Шиповник

Петрушка

Витамин Е

Этот витамин обладает антиоксидантным действием, а также улучшает процесс кровообращения глаз и защищает хрусталик от помутнения. Чтобы наделить свой организм содержанием этого витамина, нужно добавить в свой рацион питания такие продукты, как:

Подсолнечное, оливковое и кукурузное масло

Миндаль, фундук и грецкие орехи

Подсолнечные и тыквенные семена

Авокадо

Яйца

Зеленые листовые овощи

Орехи, способные улучшить зрение. Фото: Freepik

Витамин В2

Данный витамин помогает глазам меньше уставать и защищает их от инфекции. Чтобы получить этот витамин, употребляйте такие продукты, как:

Яйца

Молоко

Йогурт

Сыр

Мясо

Рыба

Орехи

Зеленые листовые овощи

Содержимое других полезных компонентов в продуктах

Для улучшения зрения и защиты глаз от повреждения следует добавлять в рацион такие компоненты, как:

Цинк, который содержится в морепродуктах, говядине и бобовых

Медь, которая входит в состав орехов, семян и печени

Селен, который содержится в бразильских орехах, рыбе и яйцах

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