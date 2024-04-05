Какие продукты улучшают зрение — полный список

Можно не беспокоиться о катаракте — самые лучшие продукты для зрения
Когда человек долго сидит перед экраном компьютера, его глаза начинают болеть, а зрение — ухудшаться. Поэтому следует знать, какие продукты питания помогают улучшить зрение и защитить глаза от повреждения.
Об этом сообщают в Kraff Eye Institute.
Самые лучшие продукты для зрения
Витамин А
Этот витамин нужен для развития глаз, улучшения здоровья роговицы и качества зрения. К тому же, витамин А защищает глаза от разных бактерий. Следует знать, что он входит в состав таких популярных продуктов питания, как:
- Печень
- Яйца
- Рыбий жир
- Молоко
- Сыр
- Сливочное масло
- Морковь
- Сладкий картофель
- Тыква
- Шпинат
Витамин С
Такой витамин защищает сетчатку глаза от повреждения, снижает риски возникновения катаракты и поддерживает здоровье сосудов сетчатки. Чтобы получить этот витамин, нужно употреблять такие продукты питания, как:
- Цитрусовые
- Киви
- Брокколи
- Сладкий перец
- Черная смородина
- Шиповник
- Петрушка
Витамин Е
Этот витамин обладает антиоксидантным действием, а также улучшает процесс кровообращения глаз и защищает хрусталик от помутнения. Чтобы наделить свой организм содержанием этого витамина, нужно добавить в свой рацион питания такие продукты, как:
- Подсолнечное, оливковое и кукурузное масло
- Миндаль, фундук и грецкие орехи
- Подсолнечные и тыквенные семена
- Авокадо
- Яйца
- Зеленые листовые овощи
Витамин В2
Данный витамин помогает глазам меньше уставать и защищает их от инфекции. Чтобы получить этот витамин, употребляйте такие продукты, как:
- Яйца
- Молоко
- Йогурт
- Сыр
- Мясо
- Рыба
- Орехи
- Зеленые листовые овощи
Содержимое других полезных компонентов в продуктах
Для улучшения зрения и защиты глаз от повреждения следует добавлять в рацион такие компоненты, как:
- Цинк, который содержится в морепродуктах, говядине и бобовых
- Медь, которая входит в состав орехов, семян и печени
- Селен, который содержится в бразильских орехах, рыбе и яйцах
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