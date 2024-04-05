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Можно не беспокоиться о катаракте — самые лучшие продукты для зрения

5 апреля 2024 21:18
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Янина Томенко
Редактор
Какие продукты улучшают зрение — полный список
Женщина, которая достает продукты из холодильника. Фото: MSN
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Когда человек долго сидит перед экраном компьютера, его глаза начинают болеть, а зрение — ухудшаться. Поэтому следует знать, какие продукты питания помогают улучшить зрение и защитить глаза от повреждения.

Об этом сообщают в Kraff Eye Institute.

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Самые лучшие продукты для зрения

Витамин А

Этот витамин нужен для развития глаз, улучшения здоровья роговицы и качества зрения. К тому же, витамин А защищает глаза от разных бактерий. Следует знать, что он входит в состав таких популярных продуктов питания, как:

  • Печень
  • Яйца
  • Рыбий жир
  • Молоко
  • Сыр
  • Сливочное масло
  • Морковь
  • Сладкий картофель
  • Тыква
  • Шпинат
Салат из моркови и шпината.
Салат из моркови и шпината. Фото: Pinterest

Витамин С

Такой витамин защищает сетчатку глаза от повреждения, снижает риски возникновения катаракты и поддерживает здоровье сосудов сетчатки. Чтобы получить этот витамин, нужно употреблять такие продукты питания, как:

  • Цитрусовые
  • Киви
  • Брокколи
  • Сладкий перец
  • Черная смородина
  • Шиповник
  • Петрушка

Витамин Е

Этот витамин обладает антиоксидантным действием, а также улучшает процесс кровообращения глаз и защищает хрусталик от помутнения. Чтобы наделить свой организм содержанием этого витамина, нужно добавить в свой рацион питания такие продукты, как:

  • Подсолнечное, оливковое и кукурузное масло
  • Миндаль, фундук и грецкие орехи
  • Подсолнечные и тыквенные семена
  • Авокадо
  • Яйца
  • Зеленые листовые овощи
Орехи, способные улучшить зрение
Орехи, способные улучшить зрение. Фото: Freepik

Витамин В2

Данный витамин помогает глазам меньше уставать и защищает их от инфекции. Чтобы получить этот витамин, употребляйте такие продукты, как:

  • Яйца
  • Молоко
  • Йогурт
  • Сыр
  • Мясо
  • Рыба
  • Орехи
  • Зеленые листовые овощи

Содержимое других полезных компонентов в продуктах

Для улучшения зрения и защиты глаз от повреждения следует добавлять в рацион такие компоненты, как:

  • Цинк, который содержится в морепродуктах, говядине и бобовых
  • Медь, которая входит в состав орехов, семян и печени
  • Селен, который содержится в бразильских орехах, рыбе и яйцах

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания наиболее полезны для здоровья.

Ранее мы говорили о том, какие продукты могут повысить давление человека.

Также мы сообщали о том, какие продукты способны улучшить работу мозга.

продукты
здоровье
зрение
глаза

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