Найкорисніший фрукт для людини — зміцнює імунітет та знижує рівень холестерину

Молода дівчина, яка їсть виноград. Фото: ELLE

Кожна людина знає, як важливо додавати фрукти та овочі до свого раціону харчування, адже в їхньому складі є велика кількість вітамінів і багато клітковини, через що вони є дуже корисними для здоров’я. Дієтологи пояснили, який фрукт вважається найкориснішим для організму.

Про це розповідає The Times.

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Найкорисніший для здоров’я фрукт

Дієтолог Алекса Руані стверджує, що найкориснішим для здоров’я вважається червоний виноград. За словами фахівчини, він не тільки здатний знизити рівень холестерину і зменшити запалення, а й зміцнити імунну систему людини.

Червоний виноград у глибокій тарілці. Фото: Pixabay

До того ж, вона додала, що до складу червоного винограду входить велика кількість поліфенолів, тобто, антиоксидантних рослинних сполук, антоціанів, які позитивно впливають на мозкову діяльність, і ресвератролів, які мають протизапальну і антивікову дію.

До складу кісточок і шкірки такого винограду входить велика кількість інших антиоксидантів, зокрема, катехінів та епікатехінів, які здатні зменшувати окислювальний стрес в організмі людини.

Результати дослідження

Медики провели дослідження, в результаті якого з’ясували, що вживання трьох порцій винограду на 80 грамів протягом двох тижнів збільшує кількість корисних бактерій і знижує рівень шкідливих. Це, в свою чергу, покращує стан мікробіоми кишківника.

Чоловік, який тримає червоний виноград у руках. Фото: Pixabay

До того ж, результати дослідження показали збільшення кількості молекул, які пов’язані з відновленням ДНК людини. Це, в свою чергу, вказує на те, що біологічно активні сполуки у винограді здатні посилити механізми, які продовжують життя людини.

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