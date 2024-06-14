Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Найкорисніший фрукт — зміцнює імунітет і знижує рівень холестерину arrow

Найкорисніший фрукт — зміцнює імунітет і знижує рівень холестерину

14 червня 2024 19:51
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Найкорисніший фрукт для людини — зміцнює імунітет та знижує рівень холестерину
Молода дівчина, яка їсть виноград. Фото: ELLE
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Кожна людина знає, як важливо додавати фрукти та овочі до свого раціону харчування, адже в їхньому складі є велика кількість вітамінів і багато клітковини, через що вони є дуже корисними для здоров’я. Дієтологи пояснили, який фрукт вважається найкориснішим для організму.

Про це розповідає The Times.

Читайте також:

Найкорисніший для здоров’я фрукт

Дієтолог Алекса Руані стверджує, що найкориснішим для здоров’я вважається червоний виноград. За словами фахівчини, він не тільки здатний знизити рівень холестерину і зменшити запалення, а й зміцнити імунну систему людини. 

Красный виноград в глубокой тарелке
Червоний виноград у глибокій тарілці. Фото: Pixabay

До того ж, вона додала, що до складу червоного винограду входить велика кількість поліфенолів, тобто, антиоксидантних рослинних сполук, антоціанів, які позитивно впливають на мозкову діяльність, і ресвератролів, які мають протизапальну і антивікову дію.

До складу кісточок і шкірки такого винограду входить велика кількість інших антиоксидантів, зокрема, катехінів та епікатехінів, які здатні зменшувати окислювальний стрес в організмі людини.

Результати дослідження

Медики провели дослідження, в результаті якого з’ясували, що вживання трьох порцій винограду на 80 грамів протягом двох тижнів збільшує кількість корисних бактерій і знижує рівень шкідливих. Це, в свою чергу, покращує стан мікробіоми кишківника.

Мужчина, держащий красный виноград в руках
Чоловік, який тримає червоний виноград у руках. Фото: Pixabay

До того ж, результати дослідження показали збільшення кількості молекул, які пов’язані з відновленням ДНК людини. Це, в свою чергу, вказує на те, що біологічно активні сполуки у винограді здатні посилити механізми, які продовжують життя людини. 

Нагадаємо, ми писали про те, як вживання фруктових соків насправді впливає на здоров’я людини.

Раніше ми розповідали про те, які популярні фрукти можуть нашкодити жіночому здоров’ю. 

Також ми повідомляли про те, які фрукти можуть знизити артеріальний тиск людини.

імунітет
здоров'я
користь
фрукти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна