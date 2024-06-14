Самый полезный фрукт для человека — укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина

Молодая девушка, которая ест виноград. Фото: ELLE

Каждый человек знает, как важно добавлять фрукты и овощи в свой рацион питания, ведь в их составе есть большое количество витаминов и много клетчатки, из-за чего они очень полезны для здоровья. Диетологи объяснили, какой фрукт считается самым полезным для организма.

Об этом рассказывает The Times.

Читайте также:

Самый полезный для здоровья фрукт

Диетолог Алекса Руани утверждает, что самым полезным для здоровья считается красный виноград. По словам специалиста, он не только способен снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление, но и укрепить иммунную систему человека.

Красный виноград в глубокой тарелке. Фото: Pixabay

К тому же, она добавила, что в состав красного винограда входит большое количество полифенолов, то есть, антиоксидантных растительных соединений, антоцианов, положительно влияющих на мозговую деятельность, и ресвератролов, которые оказывают противовоспалительное и антивозрастное действие.

В состав косточек и кожуры такого винограда входит большое количество других антиоксидантов, в частности, катехинов и эпикатехинов, способных уменьшать окислительный стресс в организме человека.

Результаты исследования

Медики провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление трех порций винограда на 80 грамм в течение двух недель увеличивает количество полезных бактерий и снижает уровень вредных. Это, в свою очередь, улучшает состояние микробиомы кишечника.

Человек, держащий красный виноград в руках. Фото: Pixabay

К тому же, результаты исследования показали увеличение количества молекул, связанных с восстановлением ДНК человека. Это, в свою очередь, указывает на то, что биологически активные соединения в винограде способны усилить механизмы, продлевающие жизнь человека.

Напомним, мы писали о том, как употребление фруктовых соков на самом деле влияет на здоровье человека.

Раньше мы рассказывали о том, какие популярные фрукты могут навредить женскому здоровью.

Также мы сообщали о том, какие фрукты могут снизить артериальное давление.