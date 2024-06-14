Самый полезный фрукт для человека — укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина

Самый полезный фрукт — укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина
Каждый человек знает, как важно добавлять фрукты и овощи в свой рацион питания, ведь в их составе есть большое количество витаминов и много клетчатки, из-за чего они очень полезны для здоровья. Диетологи объяснили, какой фрукт считается самым полезным для организма.
Об этом рассказывает The Times.
Самый полезный для здоровья фрукт
Диетолог Алекса Руани утверждает, что самым полезным для здоровья считается красный виноград. По словам специалиста, он не только способен снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление, но и укрепить иммунную систему человека.
К тому же, она добавила, что в состав красного винограда входит большое количество полифенолов, то есть, антиоксидантных растительных соединений, антоцианов, положительно влияющих на мозговую деятельность, и ресвератролов, которые оказывают противовоспалительное и антивозрастное действие.
В состав косточек и кожуры такого винограда входит большое количество других антиоксидантов, в частности, катехинов и эпикатехинов, способных уменьшать окислительный стресс в организме человека.
Результаты исследования
Медики провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление трех порций винограда на 80 грамм в течение двух недель увеличивает количество полезных бактерий и снижает уровень вредных. Это, в свою очередь, улучшает состояние микробиомы кишечника.
К тому же, результаты исследования показали увеличение количества молекул, связанных с восстановлением ДНК человека. Это, в свою очередь, указывает на то, что биологически активные соединения в винограде способны усилить механизмы, продлевающие жизнь человека.
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