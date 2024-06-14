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Самый полезный фрукт — укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина

14 июня 2024 19:51
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Самый полезный фрукт для человека — укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина
Молодая девушка, которая ест виноград. Фото: ELLE
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Каждый человек знает, как важно добавлять фрукты и овощи в свой рацион питания, ведь в их составе есть большое количество витаминов и много клетчатки, из-за чего они очень полезны для здоровья. Диетологи объяснили, какой фрукт считается самым полезным для организма.

Об этом рассказывает The Times.

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Самый полезный для здоровья фрукт

Диетолог Алекса Руани утверждает, что самым полезным для здоровья считается красный виноград. По словам специалиста, он не только способен снизить уровень холестерина и уменьшить воспаление, но и укрепить иммунную систему человека.

Красный виноград в глубокой тарелке.
Красный виноград в глубокой тарелке. Фото: Pixabay

К тому же, она добавила, что в состав красного винограда входит большое количество полифенолов, то есть, антиоксидантных растительных соединений, антоцианов, положительно влияющих на мозговую деятельность, и ресвератролов, которые оказывают противовоспалительное и антивозрастное действие.

В состав косточек и кожуры такого винограда входит большое количество других антиоксидантов, в частности, катехинов и эпикатехинов, способных уменьшать окислительный стресс в организме человека.

Результаты исследования

Медики провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление трех порций винограда на 80 грамм в течение двух недель увеличивает количество полезных бактерий и снижает уровень вредных. Это, в свою очередь, улучшает состояние микробиомы кишечника.

Мужчина держит красный виноград в руках.
Человек, держащий красный виноград в руках. Фото: Pixabay

К тому же, результаты исследования показали увеличение количества молекул, связанных с восстановлением ДНК человека. Это, в свою очередь, указывает на то, что биологически активные соединения в винограде способны усилить механизмы, продлевающие жизнь человека.

Напомним, мы писали о том, как употребление фруктовых соков на самом деле влияет на здоровье человека.

Раньше мы рассказывали о том, какие популярные фрукты могут навредить женскому здоровью.

Также мы сообщали о том, какие фрукты могут снизить артериальное давление.

иммунитет
здоровье
польза
фрукты

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