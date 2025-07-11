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Найсмачніша вечеря "по-домашньому" — з кабачків та м'яса за 20 хв

11 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачки з куркою в соусі зі сметани за 20 хвилин — рецепт вечері
Кабачки та курка. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця проста страва з кабачків та курячої грудки готується всього за 20 хвилин, а смакує як повноцінна домашня вечеря. Завдяки ніжному вершковому соусу й зелені вона виходить особливо ароматною та ситною — саме те, що потрібно після насиченого дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);
  • куряча грудка — 500 г;
  • сметана або вершки — 200 мл;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л. або до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • куркума — дрібка (за бажанням);
  • кріп — кілька гілочок;
  • часник — за бажанням.

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кубиками й обсмажити на сильному вогні з додаванням олії, постійно помішуючи. Коли овоч стане м’яким і трохи підрум’яниться, додати кубики курячої грудки.

що приготувати з кабачків
Кабачки, курка та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити все разом, поки м’ясо не побіліє й не підрум’яниться, але залишиться соковитим. Приправити перцем, влити сметану або вершки, додати сіль і, за бажанням, трохи куркуми.

рецепт вечері з кабачків та курки
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин. Наприкінці додати подрібнений кріп і (за бажанням) часник. Перемішати, дати страві кілька хвилин настоятися та подавати до столу.

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