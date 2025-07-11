Кабачки з куркою в соусі зі сметани за 20 хвилин — рецепт вечері

Найсмачніша вечеря "по-домашньому" — з кабачків та м'яса за 20 хв
Ця проста страва з кабачків та курячої грудки готується всього за 20 хвилин, а смакує як повноцінна домашня вечеря. Завдяки ніжному вершковому соусу й зелені вона виходить особливо ароматною та ситною — саме те, що потрібно після насиченого дня.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);
- куряча грудка — 500 г;
- сметана або вершки — 200 мл;
- олія — 2–3 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л. або до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- куркума — дрібка (за бажанням);
- кріп — кілька гілочок;
- часник — за бажанням.
Спосіб приготування
Кабачок нарізати кубиками й обсмажити на сильному вогні з додаванням олії, постійно помішуючи. Коли овоч стане м’яким і трохи підрум’яниться, додати кубики курячої грудки.
Смажити все разом, поки м’ясо не побіліє й не підрум’яниться, але залишиться соковитим. Приправити перцем, влити сметану або вершки, додати сіль і, за бажанням, трохи куркуми.
Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин. Наприкінці додати подрібнений кріп і (за бажанням) часник. Перемішати, дати страві кілька хвилин настоятися та подавати до столу.
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