Кабачки з куркою в соусі зі сметани за 20 хвилин — рецепт вечері

Кабачки та курка. Фото: smachnenke.com.ua

Ця проста страва з кабачків та курячої грудки готується всього за 20 хвилин, а смакує як повноцінна домашня вечеря. Завдяки ніжному вершковому соусу й зелені вона виходить особливо ароматною та ситною — саме те, що потрібно після насиченого дня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 500 г);

куряча грудка — 500 г;

сметана або вершки — 200 мл;

олія — 2–3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л. або до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

куркума — дрібка (за бажанням);

кріп — кілька гілочок;

часник — за бажанням.

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кубиками й обсмажити на сильному вогні з додаванням олії, постійно помішуючи. Коли овоч стане м’яким і трохи підрум’яниться, додати кубики курячої грудки.

Кабачки, курка та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити все разом, поки м’ясо не побіліє й не підрум’яниться, але залишиться соковитим. Приправити перцем, влити сметану або вершки, додати сіль і, за бажанням, трохи куркуми.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин. Наприкінці додати подрібнений кріп і (за бажанням) часник. Перемішати, дати страві кілька хвилин настоятися та подавати до столу.

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