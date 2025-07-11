Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Самый вкусный ужин "по-домашнему" — из кабачков и мяса за 20 мин arrow

Самый вкусный ужин "по-домашнему" — из кабачков и мяса за 20 мин

11 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Кабачки с курицей в соусе из сметаны за 20 минут — рецепт ужина
Кабачки и курица. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Это простое блюдо из кабачков и куриной грудки готовится всего за 20 минут, а на вкус как полноценный домашний ужин. Благодаря нежному сливочному соусу и зелени оно получается особенно ароматным и сытным — именно то, что нужно после насыщенного дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама
  • кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);
  • куриная грудка — 500 г;
  • сметана или сливки — 200 мл.;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л. или по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • куркума — щепотка (по желанию);
  • укроп — несколько веточек;
  • чеснок — по желанию.

Способ приготовления

Кабачок нарезать кубиками и обжарить на сильном огне с добавлением масла, постоянно помешивая. Когда овощ станет мягким и немного подрумянится, добавить кубики куриной грудки.

що приготувати з кабачків
Кабачки, курица и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить все вместе, пока мясо не побелеет и не подрумянится, но останется сочным. Приправить перцем, влить сметану или сливки, добавить соль и, по желанию, немного куркумы.

Реклама
рецепт вечері з кабачків та курки
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 10 минут. В конце добавить измельченный укроп и (по желанию) чеснок. Перемешать, дать блюду несколько минут настояться и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.

Ужин рецепт курица сметана кабачки
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации