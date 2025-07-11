Кабачки с курицей в соусе из сметаны за 20 минут — рецепт ужина

Самый вкусный ужин "по-домашнему" — из кабачков и мяса за 20 мин
Это простое блюдо из кабачков и куриной грудки готовится всего за 20 минут, а на вкус как полноценный домашний ужин. Благодаря нежному сливочному соусу и зелени оно получается особенно ароматным и сытным — именно то, что нужно после насыщенного дня.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);
- куриная грудка — 500 г;
- сметана или сливки — 200 мл.;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л. или по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- куркума — щепотка (по желанию);
- укроп — несколько веточек;
- чеснок — по желанию.
Способ приготовления
Кабачок нарезать кубиками и обжарить на сильном огне с добавлением масла, постоянно помешивая. Когда овощ станет мягким и немного подрумянится, добавить кубики куриной грудки.
Жарить все вместе, пока мясо не побелеет и не подрумянится, но останется сочным. Приправить перцем, влить сметану или сливки, добавить соль и, по желанию, немного куркумы.
Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 10 минут. В конце добавить измельченный укроп и (по желанию) чеснок. Перемешать, дать блюду несколько минут настояться и подавать к столу.
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