Кабачки с курицей в соусе из сметаны за 20 минут — рецепт ужина

Кабачки и курица. Фото: smachnenke.com.ua

Это простое блюдо из кабачков и куриной грудки готовится всего за 20 минут, а на вкус как полноценный домашний ужин. Благодаря нежному сливочному соусу и зелени оно получается особенно ароматным и сытным — именно то, что нужно после насыщенного дня.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);

куриная грудка — 500 г;

сметана или сливки — 200 мл.;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

соль — 1 ч. л. или по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

куркума — щепотка (по желанию);

укроп — несколько веточек;

чеснок — по желанию.

Способ приготовления

Кабачок нарезать кубиками и обжарить на сильном огне с добавлением масла, постоянно помешивая. Когда овощ станет мягким и немного подрумянится, добавить кубики куриной грудки.

Кабачки, курица и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить все вместе, пока мясо не побелеет и не подрумянится, но останется сочным. Приправить перцем, влить сметану или сливки, добавить соль и, по желанию, немного куркумы.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 10 минут. В конце добавить измельченный укроп и (по желанию) чеснок. Перемешать, дать блюду несколько минут настояться и подавать к столу.

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