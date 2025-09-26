Намазка на хліб — рецепт приготування для сніданку та бутербродів

Бутерброди з намазкою. Фото: кадр з відео

Намазка на хліб — це той рецепт, який виручить вас на сніданок або коли потрібно швидко приготувати ситні бутерброди. Поєднання яєць, копченого сиру та рибної консерви робить її надзвичайно ароматною й поживною. Така страва подобається всім без винятку й завжди зникає зі столу першою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Апетитна кухня.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

часник — 3 зуб.;

сир копчений — 200 г;

рибна консерва в олії — 1 шт. (180 г);

сіль — до свого смаку;

перець — до свого смаку;

майонез — 2–3 ст. л.;

багет або батон — для подачі.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити й очистити. Подрібнити їх на тертці або нарізати дрібними кубиками. Копчений сир натерти на середній тертці. Рибну консерву розім’яти виделкою разом з маслом.

Смажений хліб. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати яйця, сир і рибу. Додати подрібнений часник, майонез, сіль і перець до свого смаку. Добре перемішати до однорідної маси.

Приготування намазки. Фото: кадр з відео

Готову намазку викласти на шматочки багета чи батона й подавати до столу. Страва чудово підходить для швидкого сніданку, перекусу або як закуска на святковий стіл.

