Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Намазка на хліб, яку хвалять — рецепт на сніданок для бутербродів

Намазка на хліб, яку хвалять — рецепт на сніданок для бутербродів

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 05:01
Намазка на хліб — рецепт приготування для сніданку та бутербродів
Бутерброди з намазкою. Фото: кадр з відео

Намазка на хліб — це той рецепт, який виручить вас на сніданок або коли потрібно швидко приготувати ситні бутерброди. Поєднання яєць, копченого сиру та рибної консерви робить її надзвичайно ароматною й поживною. Така страва подобається всім без винятку й завжди зникає зі столу першою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Апетитна кухня

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • часник — 3 зуб.;
  • сир копчений — 200 г;
  • рибна консерва в олії — 1 шт. (180 г);
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • багет або батон — для подачі.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити й очистити. Подрібнити їх на тертці або нарізати дрібними кубиками. Копчений сир натерти на середній тертці. Рибну консерву розім’яти виделкою разом з маслом.

смажений хліб для бутербродів
Смажений хліб. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці з’єднати яйця, сир і рибу. Додати подрібнений часник, майонез, сіль і перець до свого смаку. Добре перемішати до однорідної маси.

рецепт намазки для бутербродів
Приготування намазки. Фото: кадр з відео

Готову намазку викласти на шматочки багета чи батона й подавати до столу. Страва чудово підходить для швидкого сніданку, перекусу або як закуска на святковий стіл.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт ідея для сніданку консерва рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації