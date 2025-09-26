Намазка на хлеб — рецепт приготовления для завтрака и бутербродов

Намазка на хлеб, которую хвалят — на завтрак для бутербродов
Намазка на хлеб — это тот рецепт, который выручит вас на завтрак или когда нужно быстро приготовить сытные бутерброды. Сочетание яиц, копченого сыра и рыбной консервы делает ее необычайно ароматной и питательной. Такое блюдо нравится всем без исключения и всегда исчезает со стола первым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Аппетитная кухня.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 3 зуб;
- сыр копченый — 200 г;
- рыбная консерва в масле — 1 шт. (180 г);
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- багет или батон — для подачи.
Способ приготовления
Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Измельчить их на терке или нарезать мелкими кубиками. Копченый сыр натереть на средней терке. Рыбную консерву размять вилкой вместе с маслом.
В глубокой миске соединить яйца, сыр и рыбу. Добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешать до однородной массы.
Готовую намазку выложить на кусочки багета или батона и подавать к столу. Блюдо отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или в качестве закуски на праздничный стол.
