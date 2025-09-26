Видео
Намазка на хлеб, которую хвалят — на завтрак для бутербродов

Намазка на хлеб, которую хвалят — на завтрак для бутербродов

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 05:01
Намазка на хлеб — рецепт приготовления для завтрака и бутербродов
Бутерброды с намазкой. Фото: кадр из видео

Намазка на хлеб — это тот рецепт, который выручит вас на завтрак или когда нужно быстро приготовить сытные бутерброды. Сочетание яиц, копченого сыра и рыбной консервы делает ее необычайно ароматной и питательной. Такое блюдо нравится всем без исключения и всегда исчезает со стола первым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Аппетитная кухня.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • чеснок — 3 зуб;
  • сыр копченый — 200 г;
  • рыбная консерва в масле — 1 шт. (180 г);
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • багет или батон — для подачи.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Измельчить их на терке или нарезать мелкими кубиками. Копченый сыр натереть на средней терке. Рыбную консерву размять вилкой вместе с маслом.

смажений хліб для бутербродів
Жареный хлеб. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить яйца, сыр и рыбу. Добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешать до однородной массы.

рецепт намазки для бутербродів
Приготовление намазки. Фото: кадр из видео

Готовую намазку выложить на кусочки багета или батона и подавать к столу. Блюдо отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или в качестве закуски на праздничный стол.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
