Намазка на хлеб — рецепт приготовления для завтрака и бутербродов

Бутерброды с намазкой. Фото: кадр из видео

Намазка на хлеб — это тот рецепт, который выручит вас на завтрак или когда нужно быстро приготовить сытные бутерброды. Сочетание яиц, копченого сыра и рыбной консервы делает ее необычайно ароматной и питательной. Такое блюдо нравится всем без исключения и всегда исчезает со стола первым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Аппетитная кухня.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

чеснок — 3 зуб;

сыр копченый — 200 г;

рыбная консерва в масле — 1 шт. (180 г);

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу;

майонез — 2-3 ст. л.;

багет или батон — для подачи.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Измельчить их на терке или нарезать мелкими кубиками. Копченый сыр натереть на средней терке. Рыбную консерву размять вилкой вместе с маслом.

Жареный хлеб. Фото: кадр из видео

В глубокой миске соединить яйца, сыр и рыбу. Добавить измельченный чеснок, майонез, соль и перец по своему вкусу. Хорошо перемешать до однородной массы.

Приготовление намазки. Фото: кадр из видео

Готовую намазку выложить на кусочки багета или батона и подавать к столу. Блюдо отлично подходит для быстрого завтрака, перекуса или в качестве закуски на праздничный стол.

