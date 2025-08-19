Ліниві пиріжки на кефірі з яйцем і зеленою цибулею — швидкий рецепт сніданку за 15 хвилин

Не оладки й не сирники на сніданок — ціла гора за 15 хвилин
Не завжди є час готувати оладки чи сирники, а смачний і ситний сніданок потрібен усій родині. Ліниві пиріжки на кефірі з яйцем та зеленою цибулею — це простий рецепт, який займе лише 15 хвилин. Вони виходять пишними, ароматними та дуже апетитними, особливо в поєднанні зі сметаною чи домашнім соусом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір — 200 мл.;
- яйця — 2 шт. (у тісто);
- яйця варені — 4 шт. (для начинки);
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- борошно — 200 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- олія — 2 ст. л. (для смаження).
Спосіб приготування
У глибоку миску вилити кефір, додати сирі яйця, сіль, цукор та соду. Добре перемішати вінчиком. Поступово всипати борошно, замішуючи тісто — воно має бути ніжним і не надто густим. Якщо маса вийшла щільною, долити трохи кефіру.
Варені яйця подрібнити кубиками, зелену цибулю дрібно посікти ножем. Змішати їх із підготовленим тістом, щоб начинка рівномірно розподілилася.
Сковороду розігріти, змастити невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі коржики. Смажити на середньому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавати гарячими — зі сметаною, часниковим соусом або навіть з кетчупом. Це універсальний сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!