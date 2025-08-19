Ліниві пиріжки на кефірі з яйцем і зеленою цибулею — швидкий рецепт сніданку за 15 хвилин

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Не завжди є час готувати оладки чи сирники, а смачний і ситний сніданок потрібен усій родині. Ліниві пиріжки на кефірі з яйцем та зеленою цибулею — це простий рецепт, який займе лише 15 хвилин. Вони виходять пишними, ароматними та дуже апетитними, особливо в поєднанні зі сметаною чи домашнім соусом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

яйця — 2 шт. (у тісто);

яйця варені — 4 шт. (для начинки);

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

борошно — 200 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

олія — 2 ст. л. (для смаження).

Спосіб приготування

У глибоку миску вилити кефір, додати сирі яйця, сіль, цукор та соду. Добре перемішати вінчиком. Поступово всипати борошно, замішуючи тісто — воно має бути ніжним і не надто густим. Якщо маса вийшла щільною, долити трохи кефіру.

Яйця та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця подрібнити кубиками, зелену цибулю дрібно посікти ножем. Змішати їх із підготовленим тістом, щоб начинка рівномірно розподілилася.

Приготування оладок. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду розігріти, змастити невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі коржики. Смажити на середньому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Подавати гарячими — зі сметаною, часниковим соусом або навіть з кетчупом. Це універсальний сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.