Сніданок за 5 хвилин — знадобиться 100 г ковбаси та помідор

Сніданок за 5 хвилин — знадобиться 100 г ковбаси та помідор

18 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Смачний сніданок за 5 хвилин — оладки з ковбасою та помідором
Оладки з ковбасою. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей швидкий сніданок точно стане вашим фаворитом у будні, коли кожна хвилина на рахунку. Поєднання ковбаси, помідора та сиру в ніжному тісті створює апетитні, ароматні оладки, які смакують як гарячими, так і холодними. Ідеальний варіант для сімейного сніданку чи перекусу на роботі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • борошно — 2–3 ст. л. з гіркою;
  • сіль — 0,5 ч. л. або до свого смаку;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • ковбаса — 100–120 г;
  • помідор — 1 середній;
  • твердий сир — 50 г;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • сушений часник — щіпка;
  • олія для смаження — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

У миску вбити яйця, додати сметану та борошно, орієнтуючись на консистенцію, щоб тісто було як рідка сметана. Посолити, всипати соду та перемішати.

що приготувати на сніданок
Яйця та борошно. Фото: кадр з відео

Помідор і ковбасу нарізати дрібними кубиками. Додати їх у тісто, натерти сир і теж всипати в миску. Приправити чорним перцем і сушеним часником, ретельно перемішати.

оладки з ковбасою на сніданок
Нарізана ковбаса. Фото: кадр з відео

На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.

оладки з ковбасою
Смажені оладки. Фото: кадр з відео

Смажити під кришкою по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати гарячими, зі сметаною або як самостійну страву.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця оладки ідея для сніданку ковбаса сметана
