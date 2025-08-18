Смачний сніданок за 5 хвилин — оладки з ковбасою та помідором

Оладки з ковбасою. Фото: кадр з відео

Цей швидкий сніданок точно стане вашим фаворитом у будні, коли кожна хвилина на рахунку. Поєднання ковбаси, помідора та сиру в ніжному тісті створює апетитні, ароматні оладки, які смакують як гарячими, так і холодними. Ідеальний варіант для сімейного сніданку чи перекусу на роботі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 2–3 ст. л. з гіркою;

сіль — 0,5 ч. л. або до свого смаку;

сода — 0,5 ч. л.;

ковбаса — 100–120 г;

помідор — 1 середній;

твердий сир — 50 г;

чорний мелений перець — до свого смаку;

сушений часник — щіпка;

олія для смаження — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

У миску вбити яйця, додати сметану та борошно, орієнтуючись на консистенцію, щоб тісто було як рідка сметана. Посолити, всипати соду та перемішати.

Яйця та борошно. Фото: кадр з відео

Помідор і ковбасу нарізати дрібними кубиками. Додати їх у тісто, натерти сир і теж всипати в миску. Приправити чорним перцем і сушеним часником, ретельно перемішати.

Нарізана ковбаса. Фото: кадр з відео

На розігріту сковороду з олією викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.

Смажені оладки. Фото: кадр з відео

Смажити під кришкою по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати гарячими, зі сметаною або як самостійну страву.

