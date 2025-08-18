Вкусный завтрак за 5 минут — оладьи с колбасой и помидором

Оладьи с колбасой. Фото: кадр из видео

Этот быстрый завтрак точно станет вашим фаворитом в будни, когда каждая минута на счету. Сочетание колбасы, помидора и сыра в нежном тесте создает аппетитные, ароматные оладьи, которые вкусные как горячими, так и холодными. Идеальный вариант для семейного завтрака или перекуса на работе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 2-3 ст. л. с горкой;

соль — 0,5 ч. л. или по своему вкусу;

сода — 0,5 ч. л.;

колбаса — 100-120 г;

помидор — 1 средний;

твердый сыр — 50 г;

черный молотый перец — по своему вкусу;

сушеный чеснок — щепотка;

масло для жарки — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

В миску вбить яйца, добавить сметану и муку, ориентируясь на консистенцию, чтобы тесто было как жидкая сметана. Посолить, всыпать соду и перемешать.

Яйца и мука. Фото: кадр из видео

Помидор и колбасу нарезать мелкими кубиками. Добавить их в тесто, натереть сыр и тоже всыпать в миску. Приправить черным перцем и сушеным чесноком, тщательно перемешать.

Нарезанная колбаса. Фото: кадр из видео

На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

Жареные оладьи. Фото: кадр из видео

Жарить под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими, со сметаной или как самостоятельное блюдо.

