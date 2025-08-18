Вкусный завтрак за 5 минут — оладьи с колбасой и помидором

Завтрак за 5 минут — понадобится 100 г колбасы и помидор
Этот быстрый завтрак точно станет вашим фаворитом в будни, когда каждая минута на счету. Сочетание колбасы, помидора и сыра в нежном тесте создает аппетитные, ароматные оладьи, которые вкусные как горячими, так и холодными. Идеальный вариант для семейного завтрака или перекуса на работе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 2-3 ст. л. с горкой;
- соль — 0,5 ч. л. или по своему вкусу;
- сода — 0,5 ч. л.;
- колбаса — 100-120 г;
- помидор — 1 средний;
- твердый сыр — 50 г;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- сушеный чеснок — щепотка;
- масло для жарки — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
В миску вбить яйца, добавить сметану и муку, ориентируясь на консистенцию, чтобы тесто было как жидкая сметана. Посолить, всыпать соду и перемешать.
Помидор и колбасу нарезать мелкими кубиками. Добавить их в тесто, натереть сыр и тоже всыпать в миску. Приправить черным перцем и сушеным чесноком, тщательно перемешать.
На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
Жарить под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими, со сметаной или как самостоятельное блюдо.
