Завтрак за 5 минут — понадобится 100 г колбасы и помидор

Завтрак за 5 минут — понадобится 100 г колбасы и помидор

18 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Вкусный завтрак за 5 минут — оладьи с колбасой и помидором
Оладьи с колбасой. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Этот быстрый завтрак точно станет вашим фаворитом в будни, когда каждая минута на счету. Сочетание колбасы, помидора и сыра в нежном тесте создает аппетитные, ароматные оладьи, которые вкусные как горячими, так и холодными. Идеальный вариант для семейного завтрака или перекуса на работе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 2-3 ст. л. с горкой;
  • соль — 0,5 ч. л. или по своему вкусу;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • колбаса — 100-120 г;
  • помидор — 1 средний;
  • твердый сыр — 50 г;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • сушеный чеснок — щепотка;
  • масло для жарки — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

В миску вбить яйца, добавить сметану и муку, ориентируясь на консистенцию, чтобы тесто было как жидкая сметана. Посолить, всыпать соду и перемешать.

що приготувати на сніданок
Яйца и мука. Фото: кадр из видео

Помидор и колбасу нарезать мелкими кубиками. Добавить их в тесто, натереть сыр и тоже всыпать в миску. Приправить черным перцем и сушеным чесноком, тщательно перемешать.

оладки з ковбасою на сніданок
Нарезанная колбаса. Фото: кадр из видео

На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

оладки з ковбасою
Жареные оладьи. Фото: кадр из видео

Жарить под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими, со сметаной или как самостоятельное блюдо.

яйца оладьи идея для завтрака колбаса сметана
