Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком — быстрый рецепт завтрака за 15 минут

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Не всегда есть время готовить оладьи или сырники, а вкусный и сытный завтрак нужен всей семье. Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком — это простой рецепт, который займет всего 15 минут. Они получаются пышными, ароматными и очень аппетитными, особенно в сочетании со сметаной или домашним соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

яйца — 2 шт. (в тесто);

яйца вареные — 4 шт. (для начинки);

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

мука — 200 г;

зеленый лук — 1 пучок;

масло — 2 ст. л. (для жарки).

Способ приготовления

В глубокую миску вылить кефир, добавить сырые яйца, соль, сахар и соду. Хорошо перемешать венчиком. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто — оно должно быть нежным и не слишком густым. Если масса получилась плотной, долить немного кефира.

Яйца и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца измельчить кубиками, зеленый лук мелко порубить ножом. Смешать их с подготовленным тестом, чтобы начинка равномерно распределилась.

Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду разогреть, смазать небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарить на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячими — со сметаной, чесночным соусом или даже с кетчупом. Это универсальный завтрак, который понравится и детям, и взрослым.

