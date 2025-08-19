Видео
Не оладьи и не сырники на завтрак — целая гора за 15 минут

19 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком — быстрый рецепт завтрака за 15 минут
Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua
Не всегда есть время готовить оладьи или сырники, а вкусный и сытный завтрак нужен всей семье. Ленивые пирожки на кефире с яйцом и зеленым луком — это простой рецепт, который займет всего 15 минут. Они получаются пышными, ароматными и очень аппетитными, особенно в сочетании со сметаной или домашним соусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 200 мл.;
  • яйца — 2 шт. (в тесто);
  • яйца вареные — 4 шт. (для начинки);
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • мука — 200 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • масло — 2 ст. л. (для жарки).

Способ приготовления

В глубокую миску вылить кефир, добавить сырые яйца, соль, сахар и соду. Хорошо перемешать венчиком. Постепенно всыпать муку, замешивая тесто — оно должно быть нежным и не слишком густым. Если масса получилась плотной, долить немного кефира.

що приготувати на сніданок
Яйца и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца измельчить кубиками, зеленый лук мелко порубить ножом. Смешать их с подготовленным тестом, чтобы начинка равномерно распределилась.

оладки з яйцями та зеленою цибулею
Приготовление оладий. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду разогреть, смазать небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие лепешки. Жарить на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

рецепт оладок з вареними яйцями
Оладьи на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Подавать горячими — со сметаной, чесночным соусом или даже с кетчупом. Это универсальный завтрак, который понравится и детям, и взрослым.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт оладьи идея для завтрака сырники рецепт завтрака
