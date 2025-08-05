Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Ніжні сирники, які дуже легко готуються — впорається кожний arrow

Ніжні сирники, які дуже легко готуються — впорається кожний

5 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирники ніжні та м’які — рецепт з фото простого приготування на сковороді
Ніжні сирники. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці сирники виходять напрочуд ніжними, м’якими та ароматними — саме такими, якими їх готували в дитинстві. Завдяки ретельно підготованому сиру та правильній текстурі тіста вони не розпадаються на сковороді й зберігають форму. Рецепт настільки простий, що впорається навіть початківець. Подавати можна зі сметаною, варенням або свіжими ягодами — смачно буде завжди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Творчий Смак.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 600 г;
  • цукор — 60 г;
  • борошно — 60 г + 1–2 ст. л. для формування;
  • жовтки — 2 шт.;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • сіль — дрібка;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Якщо сир зернистий, перетерти його через сито або збити блендером до гладкої консистенції. Якщо сир надто вологий — відтиснути через марлю.

Сирники ніжні та м’які
Подрібнений сир. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати сир, жовтки, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та 60 г борошна. Добре перемішати ложкою, а потім руками до однорідного тіста.

Рецепт сирників
Сир та борошно. Фото: кадр з відео

Присипати робочу поверхню борошном. Сформувати з тіста ковбаску та нарізати на рівні шматочки по 40 г. Кожен шматочок скрутити в кульку, злегка приплюснути й надати форму сирника. Обсипати з усіх боків борошном.

Смачні сирники на сніданок
Приготування сирників. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажити сирники на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

як приготувати смачні сирники
Сирники на пательні. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими зі сметаною, медом або улюбленим соусом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку сирники рецепт сніданка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації