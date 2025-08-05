Сирники ніжні та м’які — рецепт з фото простого приготування на сковороді

Ніжні сирники. Фото: кадр з відео

Ці сирники виходять напрочуд ніжними, м’якими та ароматними — саме такими, якими їх готували в дитинстві. Завдяки ретельно підготованому сиру та правильній текстурі тіста вони не розпадаються на сковороді й зберігають форму. Рецепт настільки простий, що впорається навіть початківець. Подавати можна зі сметаною, варенням або свіжими ягодами — смачно буде завжди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Творчий Смак.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 600 г;

цукор — 60 г;

борошно — 60 г + 1–2 ст. л. для формування;

жовтки — 2 шт.;

ванільний цукор — 20 г;

сіль — дрібка;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Якщо сир зернистий, перетерти його через сито або збити блендером до гладкої консистенції. Якщо сир надто вологий — відтиснути через марлю.

Подрібнений сир. Фото: кадр з відео

У великій мисці з’єднати сир, жовтки, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та 60 г борошна. Добре перемішати ложкою, а потім руками до однорідного тіста.

Сир та борошно. Фото: кадр з відео

Присипати робочу поверхню борошном. Сформувати з тіста ковбаску та нарізати на рівні шматочки по 40 г. Кожен шматочок скрутити в кульку, злегка приплюснути й надати форму сирника. Обсипати з усіх боків борошном.

Приготування сирників. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Обсмажити сирники на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Сирники на пательні. Фото: кадр з відео

Подавати гарячими зі сметаною, медом або улюбленим соусом.

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