Сырники нежные и мягкие — рецепт с фото простого приготовления на сковороде

Нежные сырники, которые очень легко готовятся — справится каждый
Эти сырники получаются удивительно нежными, мягкими и ароматными — именно такими, какими их готовили в детстве. Благодаря тщательно подготовленному творогу и правильной текстуре теста они не распадаются на сковороде и сохраняют форму. Рецепт настолько простой, что справится даже начинающий. Подавать можно со сметаной, вареньем или свежими ягодами — вкусно будет всегда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Творчий Смак.
Вам понадобится:
- творог — 600 г;
- сахар — 60 г;
- мука — 60 г + 1-2 ст. л. для формирования;
- желтки — 2 шт.;
- ванильный сахар — 20 г;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Если творог зернистый, перетереть его через сито или взбить блендером до гладкой консистенции. Если творог слишком влажный — отжать через марлю.
В большой миске соединить творог, желтки, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и 60 г муки. Хорошо перемешать ложкой, а затем руками до однородного теста.
Присыпать рабочую поверхность мукой. Сформировать из теста колбаску и нарезать на ровные кусочки по 40 г. Каждый кусочек скрутить в шарик, слегка приплюснуть и придать форму сырника. Обсыпать со всех сторон мукой.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарить сырники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Подавать горячими со сметаной, медом или любимым соусом.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!