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Главная arrow Вкус arrow Нежные сырники, которые очень легко готовятся — справится каждый arrow

Нежные сырники, которые очень легко готовятся — справится каждый

5 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сырники нежные и мягкие — рецепт с фото простого приготовления на сковороде
Нежные сырники. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти сырники получаются удивительно нежными, мягкими и ароматными — именно такими, какими их готовили в детстве. Благодаря тщательно подготовленному творогу и правильной текстуре теста они не распадаются на сковороде и сохраняют форму. Рецепт настолько простой, что справится даже начинающий. Подавать можно со сметаной, вареньем или свежими ягодами — вкусно будет всегда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Творчий Смак.

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Вам понадобится:

  • творог — 600 г;
  • сахар — 60 г;
  • мука — 60 г + 1-2 ст. л. для формирования;
  • желтки — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • соль — щепотка;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Если творог зернистый, перетереть его через сито или взбить блендером до гладкой консистенции. Если творог слишком влажный — отжать через марлю.

Сирники ніжні та м’які
Измельченный творог. Фото: кадр из видео

В большой миске соединить творог, желтки, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и 60 г муки. Хорошо перемешать ложкой, а затем руками до однородного теста.

Рецепт сирників
Творог и мука. Фото: кадр из видео

Присыпать рабочую поверхность мукой. Сформировать из теста колбаску и нарезать на ровные кусочки по 40 г. Каждый кусочек скрутить в шарик, слегка приплюснуть и придать форму сырника. Обсыпать со всех сторон мукой.

Смачні сирники на сніданок
Приготовление сырников. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарить сырники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

як приготувати смачні сирники
Сырники на сковороде. Фото: кадр из видео

Подавать горячими со сметаной, медом или любимым соусом.

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