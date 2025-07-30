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Візьміть 1 кабачок + 2 яйця — сніданок за рецептом бабусі

30 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Кабачковий сніданок з яйцем і сиром — рецепт з фото, як у бабусі
Сніданок з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей кабачковий сніданок — справжнє повернення у дитинство, коли з кухні пахло запеченими овочами та свіжою зеленню. Лише один кабачок, пара яєць, трохи бекону й моцарели й ви отримаєте просту, але дуже смачну страву. Запечена до рум’яності, вона ідеально підійде для затишного ранку у будні чи на вихідних.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кабачок свіжий — 1 шт.;
  • борошно — 60 г;
  • бекон — 70 г;
  • моцарела — 150 г;
  • петрушка свіжа — до свого смаку;
  • часниковий порошок — до свого смаку;
  • солодка паприка — до свого смаку;
  • чорний перець мелений — до свого смаку;
  • олія — для змащування форми.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, злегка підсолити й залишити на кілька хвилин, щоб пустив сік. Тим часом нарізати бекон тонкими шматочками й обсмажити до рум’яної скоринки на краплі олії.

Кабачковий сніданок з яйцем і сиром
Сало на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачок добре відтиснути. Додати до нього яйця, борошно, часниковий порошок, паприку та мелений перець. Перемішати до однорідної маси.

рецепт сніданку з кабачків
Кабачки та сало. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелити пергаментом і змастити олією. Викласти половину кабачкової маси, розрівняти. Зверху рівномірно викласти обсмажений бекон, подрібнену петрушку й нарізану кружечками моцарелу. Накрити залишками кабачкової маси, знову розрівняти.

смачний рецепт сніданку з кабачків
Запіканка з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30–35 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплим.

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