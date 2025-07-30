Кабачковый завтрак с яйцом и сыром — рецепт с фото, как у бабушки

Возьмите 1 кабачок + 2 яйца — завтрак по рецепту бабушки
Этот кабачковый завтрак — настоящее возвращение в детство, когда из кухни пахло запеченными овощами и свежей зеленью. Всего один кабачок, пара яиц, немного бекона и моцареллы и вы получите простое, но очень вкусное блюдо. Запеченное до румяности, оно идеально подойдет для уютного утра в будни или на выходных.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- кабачок свежий — 1 шт.;
- мука — 60 г;
- бекон — 70 г;
- моцарелла — 150 г;
- петрушка свежая — по своему вкусу;
- чесночный порошок — по своему вкусу;
- сладкая паприка — по своему вкусу;
- черный перец молотый — по своему вкусу;
- масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
Кабачок натереть на крупной терке, слегка подсолить и оставить на несколько минут, чтобы пустил сок. Тем временем нарезать бекон тонкими кусочками и обжарить до румяной корочки на капле масла.
Кабачок хорошо отжать. Добавить к нему яйца, муку, чесночный порошок, паприку и молотый перец. Перемешать до однородной массы.
Форму застелить пергаментом и смазать растительным маслом. Выложить половину кабачковой массы, разровнять. Сверху равномерно выложить обжаренный бекон, измельченную петрушку и нарезанную кружочками моцареллу. Накрыть остатками кабачковой массы, снова разровнять.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать теплым.
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