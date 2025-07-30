Кабачковый завтрак с яйцом и сыром — рецепт с фото, как у бабушки

Завтрак с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Этот кабачковый завтрак — настоящее возвращение в детство, когда из кухни пахло запеченными овощами и свежей зеленью. Всего один кабачок, пара яиц, немного бекона и моцареллы и вы получите простое, но очень вкусное блюдо. Запеченное до румяности, оно идеально подойдет для уютного утра в будни или на выходных.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

кабачок свежий — 1 шт.;

мука — 60 г;

бекон — 70 г;

моцарелла — 150 г;

петрушка свежая — по своему вкусу;

чесночный порошок — по своему вкусу;

сладкая паприка — по своему вкусу;

черный перец молотый — по своему вкусу;

масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, слегка подсолить и оставить на несколько минут, чтобы пустил сок. Тем временем нарезать бекон тонкими кусочками и обжарить до румяной корочки на капле масла.

Сало на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачок хорошо отжать. Добавить к нему яйца, муку, чесночный порошок, паприку и молотый перец. Перемешать до однородной массы.

Кабачки и сало. Фото: smachnenke.com.ua

Форму застелить пергаментом и смазать растительным маслом. Выложить половину кабачковой массы, разровнять. Сверху равномерно выложить обжаренный бекон, измельченную петрушку и нарезанную кружочками моцареллу. Накрыть остатками кабачковой массы, снова разровнять.

Запеканка из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30-35 минут до золотистой корочки. Подавать теплым.

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