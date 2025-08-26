Рецепт оладків з кабачків на сніданок — знадобиться 100 г сиру

Оладки з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Оладки з кабачків із сиром — легкий сніданок, який виходить ніжним усередині та рум’яним зовні. Морква додає приємної солодкуватості, зелень і часник дають аромат, а сир робить смак насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

кабачок — 300 г;

морква — 1 шт. (100–120 г);

часник — 1–2 зуб.;

манка — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 2 ст. л. (за потреби додати ще, якщо маса рідкувата);

яйце — 1 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

моцарела або інший твердий сир — 100–150 г (натерти);

сирна приправа — до смаку (або сушений часник, паприка, куркума);

зелень — кріп, петрушка;

сіль — ½ ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на дрібній тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Злегка відтиснути, щоб залишився частина соку.

Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати манку, перемішати та залишити ще на 10 хвилин, щоб вона набухла. Додати натерту моркву, яйце, борошно, майонез, натертий сир, подрібнений часник, приправу, нарізану зелень і перець.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати до однорідної маси, за потреби додати трохи борошна до консистенції густого сметанного тіста.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подати гарячими.

