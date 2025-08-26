Відео
Головна arrow Смак arrow Оладки з кабачків на сніданок — знадобиться 100 г будь-якого сиру arrow

Оладки з кабачків на сніданок — знадобиться 100 г будь-якого сиру

26 серпня 2025 04:30
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт оладків з кабачків на сніданок — знадобиться 100 г сиру
Оладки з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua




Оладки з кабачків із сиром — легкий сніданок, який виходить ніжним усередині та рум’яним зовні. Морква додає приємної солодкуватості, зелень і часник дають аромат, а сир робить смак насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачок — 300 г;
  • морква — 1 шт. (100–120 г);
  • часник — 1–2 зуб.;
  • манка — 2 ст. л.;
  • борошно пшеничне — 2 ст. л. (за потреби додати ще, якщо маса рідкувата);
  • яйце — 1 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • моцарела або інший твердий сир — 100–150 г (натерти);
  • сирна приправа — до смаку (або сушений часник, паприка, куркума);
  • зелень — кріп, петрушка;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на дрібній тертці, посолити та залишити на 10 хвилин. Злегка відтиснути, щоб залишився частина соку.

оладки з кабачків
Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати манку, перемішати та залишити ще на 10 хвилин, щоб вона набухла. Додати натерту моркву, яйце, борошно, майонез, натертий сир, подрібнений часник, приправу, нарізану зелень і перець. 

рецепт оладок з кабачків
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Перемішати до однорідної маси, за потреби додати трохи борошна до консистенції густого сметанного тіста.

рецепт оладків з кабачків на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подати гарячими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки рецепт з кабачка ідея для сніданку кабачки
