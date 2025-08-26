Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Оладьи из кабачков на завтрак — понадобится 100 г любого сыра arrow

Оладьи из кабачков на завтрак — понадобится 100 г любого сыра

26 августа 2025 04:30
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт оладий из кабачков на завтрак — понадобится 100 г сыра
Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Оладьи из кабачков с сыром — легкий завтрак, который получается нежным внутри и румяным снаружи. Морковь добавляет приятной сладости, зелень и чеснок дают аромат, а сыр делает вкус насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачок — 300 г;
  • морковь — 1 шт. (100-120 г);
  • чеснок — 1-2 зуб;
  • манка — 2 ст. л.;
  • мука пшеничная — 2 ст. л. (при необходимости добавить еще, если масса жидковата);
  • яйцо — 1 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • моцарелла или другой твердый сыр — 100-150 г (натереть);
  • сырная приправа — по вкусу (или сушеный чеснок, паприка, куркума);
  • зелень — укроп, петрушка;
  • соль — ½ ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Кабачок натереть на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Слегка отжать, чтобы осталась часть сока.

оладки з кабачків
Натертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить манку, перемешать и оставить еще на 10 минут, чтобы она набухла. Добавить натертую морковь, яйцо, муку, майонез, натертый сыр, измельченный чеснок, приправу, нарезанную зелень и перец.

рецепт оладок з кабачків
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать до однородной массы, при необходимости добавить немного муки до консистенции густого сметанного теста.

рецепт оладків з кабачків на сніданок
Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт оладьи рецепт из кабачка идея для завтрака кабачки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации