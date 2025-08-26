Рецепт оладий из кабачков на завтрак — понадобится 100 г сыра

Оладьи из кабачков на завтрак — понадобится 100 г любого сыра
Оладьи из кабачков с сыром — легкий завтрак, который получается нежным внутри и румяным снаружи. Морковь добавляет приятной сладости, зелень и чеснок дают аромат, а сыр делает вкус насыщенным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачок — 300 г;
- морковь — 1 шт. (100-120 г);
- чеснок — 1-2 зуб;
- манка — 2 ст. л.;
- мука пшеничная — 2 ст. л. (при необходимости добавить еще, если масса жидковата);
- яйцо — 1 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- моцарелла или другой твердый сыр — 100-150 г (натереть);
- сырная приправа — по вкусу (или сушеный чеснок, паприка, куркума);
- зелень — укроп, петрушка;
- соль — ½ ч. л.;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Кабачок натереть на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Слегка отжать, чтобы осталась часть сока.
Добавить манку, перемешать и оставить еще на 10 минут, чтобы она набухла. Добавить натертую морковь, яйцо, муку, майонез, натертый сыр, измельченный чеснок, приправу, нарезанную зелень и перец.
Перемешать до однородной массы, при необходимости добавить немного муки до консистенции густого сметанного теста.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подать горячими.
