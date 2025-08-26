Рецепт оладий из кабачков на завтрак — понадобится 100 г сыра

Оладьи из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Оладьи из кабачков с сыром — легкий завтрак, который получается нежным внутри и румяным снаружи. Морковь добавляет приятной сладости, зелень и чеснок дают аромат, а сыр делает вкус насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

кабачок — 300 г;

морковь — 1 шт. (100-120 г);

чеснок — 1-2 зуб;

манка — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 2 ст. л. (при необходимости добавить еще, если масса жидковата);

яйцо — 1 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

моцарелла или другой твердый сыр — 100-150 г (натереть);

сырная приправа — по вкусу (или сушеный чеснок, паприка, куркума);

зелень — укроп, петрушка;

соль — ½ ч. л.;

перец черный молотый — по своему вкусу;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Кабачок натереть на мелкой терке, посолить и оставить на 10 минут. Слегка отжать, чтобы осталась часть сока.

Натертые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить манку, перемешать и оставить еще на 10 минут, чтобы она набухла. Добавить натертую морковь, яйцо, муку, майонез, натертый сыр, измельченный чеснок, приправу, нарезанную зелень и перец.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Перемешать до однородной массы, при необходимости добавить немного муки до консистенции густого сметанного теста.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подать горячими.

