Оладки з сиру на кефірі — пухкий сніданок за 10 хвилин без зайвого клопоту

Оладки з сиру на сніданок — пухкі та неймовірно ніжні
Ці оладки з сиру виходять особливо ніжними, легкими й пухкими, ніби хмаринки. А якщо видавлювати тісто з кондитерського мішка, вони ще й матимуть гарну форму без зайвих зусиль. Такий сніданок точно стане улюбленим — готуються за 10 хвилин, смакують як у дитинстві.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- кефір (трохи теплий) — 100 г;
- сіль — щіпка;
- борошно — 130 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
У мисці з’єднати яйце, кефір, звичайний і ванільний цукор, щіпку солі — перемішати до однорідності. Додати соду, добре розмішати, а потім всипати борошно й знову ретельно вимісити. Наприкінці додати протертий або м’який сир і перемішати, щоб утворилось густе, але м’яке тісто.
Перекласти тісто у кондитерський мішок або обрізаний поліетиленовий пакет.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Видавлювати з пакета однакові порції тіста у вигляді невеликих оладок.
Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Подавати теплими — зі сметаною, медом або варенням.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
