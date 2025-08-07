Відео
Оладки з сиру на сніданок — пухкі та неймовірно ніжні

Оладки з сиру на сніданок — пухкі та неймовірно ніжні

7 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Оладки з сиру на кефірі — пухкий сніданок за 10 хвилин без зайвого клопоту
Оладки на сніданок. Фото: кадр з відео
Ці оладки з сиру виходять особливо ніжними, легкими й пухкими, ніби хмаринки. А якщо видавлювати тісто з кондитерського мішка, вони ще й матимуть гарну форму без зайвих зусиль. Такий сніданок точно стане улюбленим — готуються за 10 хвилин, смакують як у дитинстві.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кефір (трохи теплий) — 100 г;
  • сіль — щіпка;
  • борошно — 130 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати яйце, кефір, звичайний і ванільний цукор, щіпку солі — перемішати до однорідності. Додати соду, добре розмішати, а потім всипати борошно й знову ретельно вимісити. Наприкінці додати протертий або м’який сир і перемішати, щоб утворилось густе, але м’яке тісто.

пухкі оладки
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Перекласти тісто у кондитерський мішок або обрізаний поліетиленовий пакет.

пухки оладки на сніданок
Тісто у кондитерському мішку. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Видавлювати з пакета однакові порції тіста у вигляді невеликих оладок.

рецпт пухких оладок
Тісто на пательні. Фото: кадр з відео​​​​

Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

смачні оладки на сніданок
Смажені оладки. Фото: кадр з відео

Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

рецепт пухких оладків на кефірі
Текстура оладок. Фото: кадр з відео

Подавати теплими — зі сметаною, медом або варенням.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт кисломолочний сир оладки ідея для сніданку панкейки
