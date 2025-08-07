Оладки з сиру на кефірі — пухкий сніданок за 10 хвилин без зайвого клопоту

Оладки на сніданок. Фото: кадр з відео

Ці оладки з сиру виходять особливо ніжними, легкими й пухкими, ніби хмаринки. А якщо видавлювати тісто з кондитерського мішка, вони ще й матимуть гарну форму без зайвих зусиль. Такий сніданок точно стане улюбленим — готуються за 10 хвилин, смакують як у дитинстві.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г;

яйце — 1 шт.;

кефір (трохи теплий) — 100 г;

сіль — щіпка;

борошно — 130 г;

сода — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 10 г;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати яйце, кефір, звичайний і ванільний цукор, щіпку солі — перемішати до однорідності. Додати соду, добре розмішати, а потім всипати борошно й знову ретельно вимісити. Наприкінці додати протертий або м’який сир і перемішати, щоб утворилось густе, але м’яке тісто.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Перекласти тісто у кондитерський мішок або обрізаний поліетиленовий пакет.

Тісто у кондитерському мішку. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Видавлювати з пакета однакові порції тіста у вигляді невеликих оладок.

Тісто на пательні. Фото: кадр з відео​​​​

Смажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Смажені оладки. Фото: кадр з відео

Готові оладки викладати на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Текстура оладок. Фото: кадр з відео

Подавати теплими — зі сметаною, медом або варенням.

