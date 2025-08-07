Видео
Оладьи из творога на завтрак — воздушные и невероятно нежные

7 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Оладьи из творога на кефире — пышный завтрак за 10 минут без лишних хлопот
Оладьи на завтрак. Фото: кадр из видео
Эти оладьи из творога получаются особенно нежными, легкими и воздушными, будто облака. А если выдавливать тесто из кондитерского мешка, они еще и будут иметь красивую форму без лишних усилий. Такой завтрак точно станет любимым — готовятся за 10 минут, на вкус как в детстве.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кефир (немного теплый) — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 130 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

В миске соединить яйцо, кефир, обычный и ванильный сахар, щепотку соли — перемешать до однородности. Добавить соду, хорошо размешать, а затем всыпать муку и снова тщательно вымесить. В конце добавить протертый или мягкий творог и перемешать, чтобы образовалось густое, но мягкое тесто.

пухкі оладки
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Переложить тесто в кондитерский мешок или обрезанный полиэтиленовый пакет.

пухки оладки на сніданок
Тесто в кондитерском мешке. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выдавливать из пакета одинаковые порции теста в виде небольших оладий.

рецпт пухких оладок
Тесто на сковороде. Фото: кадр извидео

Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

смачні оладки на сніданок
Жареные оладьи. Фото: кадр из видео

Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

рецепт пухких оладків на кефірі
Текстура оладий. Фото: кадр из видео

Подавать теплыми — со сметаной, медом или вареньем.

