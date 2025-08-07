Оладьи из творога на кефире — пышный завтрак за 10 минут без лишних хлопот

Оладьи на завтрак. Фото: кадр из видео

Эти оладьи из творога получаются особенно нежными, легкими и воздушными, будто облака. А если выдавливать тесто из кондитерского мешка, они еще и будут иметь красивую форму без лишних усилий. Такой завтрак точно станет любимым — готовятся за 10 минут, на вкус как в детстве.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

кефир (немного теплый) — 100 г;

соль — щепотка;

мука — 130 г;

сода — 0,5 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

В миске соединить яйцо, кефир, обычный и ванильный сахар, щепотку соли — перемешать до однородности. Добавить соду, хорошо размешать, а затем всыпать муку и снова тщательно вымесить. В конце добавить протертый или мягкий творог и перемешать, чтобы образовалось густое, но мягкое тесто.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Переложить тесто в кондитерский мешок или обрезанный полиэтиленовый пакет.

Тесто в кондитерском мешке. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выдавливать из пакета одинаковые порции теста в виде небольших оладий.

Тесто на сковороде. Фото: кадр извидео

Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареные оладьи. Фото: кадр из видео

Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Текстура оладий. Фото: кадр из видео

Подавать теплыми — со сметаной, медом или вареньем.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.