Оладьи из творога на кефире — пышный завтрак за 10 минут без лишних хлопот

Оладьи из творога на завтрак — воздушные и невероятно нежные
Эти оладьи из творога получаются особенно нежными, легкими и воздушными, будто облака. А если выдавливать тесто из кондитерского мешка, они еще и будут иметь красивую форму без лишних усилий. Такой завтрак точно станет любимым — готовятся за 10 минут, на вкус как в детстве.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кефир (немного теплый) — 100 г;
- соль — щепотка;
- мука — 130 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
В миске соединить яйцо, кефир, обычный и ванильный сахар, щепотку соли — перемешать до однородности. Добавить соду, хорошо размешать, а затем всыпать муку и снова тщательно вымесить. В конце добавить протертый или мягкий творог и перемешать, чтобы образовалось густое, но мягкое тесто.
Переложить тесто в кондитерский мешок или обрезанный полиэтиленовый пакет.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выдавливать из пакета одинаковые порции теста в виде небольших оладий.
Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые оладьи выкладывать на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подавать теплыми — со сметаной, медом или вареньем.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!