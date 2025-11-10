Омлет із сиром та шпинатом за 5 хвилин — простий рецепт на сніданок

Омлет з сиром та шпинатом за 5 хвилин на сніданок — рецепт
Якщо хочеться розпочати день зі смачного й корисного сніданку — приготуйте омлет із сиром та шпинатом. Усього кілька простих інгредієнтів, п’ять хвилин часу — і на столі легка, білкова страва з ніжною текстурою. Такий омлет дарує енергію на весь день і ідеально смакує з тостами або свіжими овочами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- кисломолочний сир — 2 ст. л.;
- шпинат — жменя (свіжий або заморожений);
- сіль і перець — до свого смаку;
- олія або вершкове масло — для смаження.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю. Додати кисломолочний сир і перемішати до однорідності.
Якщо використовуєте шпинат свіжий — подрібнити, якщо заморожений — розморозити й відтиснути зайву рідину. Додати шпинат до яєчно-сирної суміші.
На сковороді розігріти трохи олії або вершкового масла, вилити масу й обсмажити омлет під кришкою 3–5 хвилин на невеликому вогні, поки він не схопиться.
Подавати одразу, прикрасивши свіжими травами або скибочками помідора. Омлет виходить ніжний, повітряний і надзвичайно ароматний.
