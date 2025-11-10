Відео
Омлет з сиром та шпинатом за 5 хвилин на сніданок — рецепт

Омлет з сиром та шпинатом за 5 хвилин на сніданок — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 05:00
Оновлено: 13:32
Омлет із сиром та шпинатом за 5 хвилин — простий рецепт на сніданок
Омлет з сиром та шпинатом. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться розпочати день зі смачного й корисного сніданку — приготуйте омлет із сиром та шпинатом. Усього кілька простих інгредієнтів, п’ять хвилин часу — і на столі легка, білкова страва з ніжною текстурою. Такий омлет дарує енергію на весь день і ідеально смакує з тостами або свіжими овочами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кисломолочний сир — 2 ст. л.;
  • шпинат — жменя (свіжий або заморожений);
  • сіль і перець — до свого смаку;
  • олія або вершкове масло — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з дрібкою солі та перцю. Додати кисломолочний сир і перемішати до однорідності.

рецепт омлету зі шпинатом
Шпинат у воді. Фото: кадр з відео

Якщо використовуєте шпинат свіжий — подрібнити, якщо заморожений — розморозити й відтиснути зайву рідину. Додати шпинат до яєчно-сирної суміші.

рецепт омлету зі шпинатом та сиром
Яйця та сир. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти трохи олії або вершкового масла, вилити масу й обсмажити омлет під кришкою 3–5 хвилин на невеликому вогні, поки він не схопиться.

рецепт омлету зі шпинатом та сиром на сніданок
Омлет на пательні. Фото: кадр з відео

Подавати одразу, прикрасивши свіжими травами або скибочками помідора. Омлет виходить ніжний, повітряний і надзвичайно ароматний.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
