Омлет с сыром и шпинатом за 5 минут — простой рецепт на завтрак

Омлет с сыром и шпинатом. Фото: кадр из видео

Если хочется начать день с вкусного и полезного завтрака — приготовьте омлет с сыром и шпинатом. Всего несколько простых ингредиентов, пять минут времени — и на столе легкое, белковое блюдо с нежной текстурой. Такой омлет дарит энергию на весь день и идеально сочетается с тостами или свежими овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

творог — 2 ст. л.;

шпинат — горсть (свежий или замороженный);

соль и перец — по своему вкусу;

растительное или сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли и перца. Добавить творог и перемешать до однородности.

Шпинат в воде. Фото: кадр из видео

Если используете шпинат свежий — измельчить, если замороженный — разморозить и отжать лишнюю жидкость. Добавить шпинат к яично-сырной смеси.

Яйца и сыр. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть немного растительного или сливочного масла, вылить массу и обжарить омлет под крышкой 3-5 минут на небольшом огне, пока он не схватится.

Омлет на сковороде. Фото: кадр из видео

Подавать сразу, украсив свежими травами или ломтиками помидора. Омлет получается нежный, воздушный и необычайно ароматный.

