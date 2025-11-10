Видео
Омлет с сыром и шпинатом за 5 минут на завтрак — рецепт

Дата публикации 10 ноября 2025 05:00
обновлено: 13:32
Омлет с сыром и шпинатом за 5 минут — простой рецепт на завтрак
Омлет с сыром и шпинатом. Фото: кадр из видео

Если хочется начать день с вкусного и полезного завтрака — приготовьте омлет с сыром и шпинатом. Всего несколько простых ингредиентов, пять минут времени — и на столе легкое, белковое блюдо с нежной текстурой. Такой омлет дарит энергию на весь день и идеально сочетается с тостами или свежими овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • творог — 2 ст. л.;
  • шпинат — горсть (свежий или замороженный);
  • соль и перец — по своему вкусу;
  • растительное или сливочное масло — для жарки.

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли и перца. Добавить творог и перемешать до однородности.

рецепт омлету зі шпинатом
Шпинат в воде. Фото: кадр из видео

Если используете шпинат свежий — измельчить, если замороженный — разморозить и отжать лишнюю жидкость. Добавить шпинат к яично-сырной смеси.

рецепт омлету зі шпинатом та сиром
Яйца и сыр. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть немного растительного или сливочного масла, вылить массу и обжарить омлет под крышкой 3-5 минут на небольшом огне, пока он не схватится.

рецепт омлету зі шпинатом та сиром на сніданок
Омлет на сковороде. Фото: кадр из видео

Подавать сразу, украсив свежими травами или ломтиками помидора. Омлет получается нежный, воздушный и необычайно ароматный.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца рецепт шпинат идея для завтрака омлет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
