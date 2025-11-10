Омлет с сыром и шпинатом за 5 минут — простой рецепт на завтрак

Омлет с сыром и шпинатом за 5 минут на завтрак — рецепт
Если хочется начать день с вкусного и полезного завтрака — приготовьте омлет с сыром и шпинатом. Всего несколько простых ингредиентов, пять минут времени — и на столе легкое, белковое блюдо с нежной текстурой. Такой омлет дарит энергию на весь день и идеально сочетается с тостами или свежими овощами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- творог — 2 ст. л.;
- шпинат — горсть (свежий или замороженный);
- соль и перец — по своему вкусу;
- растительное или сливочное масло — для жарки.
Способ приготовления
В миске взбить яйца со щепоткой соли и перца. Добавить творог и перемешать до однородности.
Если используете шпинат свежий — измельчить, если замороженный — разморозить и отжать лишнюю жидкость. Добавить шпинат к яично-сырной смеси.
На сковороде разогреть немного растительного или сливочного масла, вылить массу и обжарить омлет под крышкой 3-5 минут на небольшом огне, пока он не схватится.
Подавать сразу, украсив свежими травами или ломтиками помидора. Омлет получается нежный, воздушный и необычайно ароматный.
