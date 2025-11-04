Пицца по-деревенски — рецепт как в школе, простое дрожжевое тесто

Пицца по-деревенски — получится у всех, простое дрожжевое тесто
Если хочется вспомнить вкус детства, приготовьте мини-пиццы по-деревенски. Тесто получается мягкое и пышное, а простая начинка из картофеля, сосисок и сыра создает тот самый знакомый аромат школьной выпечки. Готовятся они без усилий, а результат — невероятно домашний и уютный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- сухие дрожжи — 1 ч. ложка;
- теплая вода — 180 мл.;
- мука — 400-450 г;
- сахар — 1 ч. ложка;
- соль — 1 ч. ложка.
Для начинки:
- картофель — 2 шт.;
- соленый огурец — 1 шт.;
- сосиски — 2-3 шт.;
- моцарелла — 120-150 г;
- кетчуп — по своему вкусу.
Способ приготовления
В миске растворить дрожжи в теплой воде, добавить сахар и оставить на 10 минут, пока появится пенная шапочка. Затем всыпать соль и постепенно добавить просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 40-60 минут, чтобы поднялось.
Картофель отварить до готовности и натереть на крупной терке. Соленый огурец мелко нарезать, сосиски порезать кружочками, сыр натереть.
Готовое тесто разделить на несколько частей и раскатать кружочками толщиной 0,5-1 см. На каждую основу намазать кетчуп, выложить слой картофеля, огурец, сосиски и сверху посыпать сыром.
Выпекать мини-пиццы в духовке при 180°C примерно 20-25 минут, пока края станут румяными, а сыр полностью расплавится.
