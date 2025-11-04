Видео
Пицца по-деревенски — получится у всех, простое дрожжевое тесто

Дата публикации 4 ноября 2025 21:04
обновлено: 15:48
Пицца по-деревенски — рецепт как в школе, простое дрожжевое тесто
Пицца по-деревенски. Фото: кадр из видео

Если хочется вспомнить вкус детства, приготовьте мини-пиццы по-деревенски. Тесто получается мягкое и пышное, а простая начинка из картофеля, сосисок и сыра создает тот самый знакомый аромат школьной выпечки. Готовятся они без усилий, а результат — невероятно домашний и уютный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сухие дрожжи — 1 ч. ложка;
  • теплая вода — 180 мл.;
  • мука — 400-450 г;
  • сахар — 1 ч. ложка;
  • соль — 1 ч. ложка.

Для начинки:

  • картофель — 2 шт.;
  • соленый огурец — 1 шт.;
  • сосиски — 2-3 шт.;
  • моцарелла — 120-150 г;
  • кетчуп — по своему вкусу.

Способ приготовления

В миске растворить дрожжи в теплой воде, добавить сахар и оставить на 10 минут, пока появится пенная шапочка. Затем всыпать соль и постепенно добавить просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 40-60 минут, чтобы поднялось.

рецепт смачної піци
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Картофель отварить до готовности и натереть на крупной терке. Соленый огурец мелко нарезать, сосиски порезать кружочками, сыр натереть.

рецеп піци на дріжджовому тісті
Приготовление пиццы. Фото: кадр из видео

Готовое тесто разделить на несколько частей и раскатать кружочками толщиной 0,5-1 см. На каждую основу намазать кетчуп, выложить слой картофеля, огурец, сосиски и сверху посыпать сыром.

простий рецепт міні піци
Готовая пицца. Фото: кадр из видео

Выпекать мини-пиццы в духовке при 180°C примерно 20-25 минут, пока края станут румяными, а сыр полностью расплавится.

рецепт выпечка маринованные огурцы пицца колбаса дрожжевое тесто
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
