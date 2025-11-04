Пицца по-деревенски — рецепт как в школе, простое дрожжевое тесто

Пицца по-деревенски. Фото: кадр из видео

Если хочется вспомнить вкус детства, приготовьте мини-пиццы по-деревенски. Тесто получается мягкое и пышное, а простая начинка из картофеля, сосисок и сыра создает тот самый знакомый аромат школьной выпечки. Готовятся они без усилий, а результат — невероятно домашний и уютный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

сухие дрожжи — 1 ч. ложка;

теплая вода — 180 мл.;

мука — 400-450 г;

сахар — 1 ч. ложка;

соль — 1 ч. ложка.

Для начинки:

картофель — 2 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

сосиски — 2-3 шт.;

моцарелла — 120-150 г;

кетчуп — по своему вкусу.

Способ приготовления

В миске растворить дрожжи в теплой воде, добавить сахар и оставить на 10 минут, пока появится пенная шапочка. Затем всыпать соль и постепенно добавить просеянную муку. Замесить мягкое, эластичное тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 40-60 минут, чтобы поднялось.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Картофель отварить до готовности и натереть на крупной терке. Соленый огурец мелко нарезать, сосиски порезать кружочками, сыр натереть.

Приготовление пиццы. Фото: кадр из видео

Готовое тесто разделить на несколько частей и раскатать кружочками толщиной 0,5-1 см. На каждую основу намазать кетчуп, выложить слой картофеля, огурец, сосиски и сверху посыпать сыром.

Готовая пицца. Фото: кадр из видео

Выпекать мини-пиццы в духовке при 180°C примерно 20-25 минут, пока края станут румяными, а сыр полностью расплавится.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.