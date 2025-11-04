Піца по-селянськи — рецепт як у школі, просте дріжджове тісто

Піца по-селянськи. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться пригадати смак дитинства, приготуйте мініпіци по-селянськи. Тісто виходить м’яке й пухке, а проста начинка з картоплі, сосисок і сиру створює той самий знайомий аромат шкільної випічки. Готуються вони без зусиль, а результат — неймовірно домашній і затишний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

сухі дріжджі — 1 ч. ложка;

тепла вода — 180 мл.;

борошно — 400–450 г;

цукор — 1 ч. ложка;

сіль — 1 ч. ложка.

Для начинки:

картопля — 2 шт.;

солений огірок — 1 шт.;

сосиски — 2–3 шт.;

моцарела — 120–150 г;

кетчуп — до свого смаку.

Спосіб приготування

У мисці розчинити дріжджі у теплій воді, додати цукор і залишити на 10 хвилин, поки з’явиться пінна шапочка. Потім всипати сіль і поступово додати просіяне борошно. Замісити м’яке, еластичне тісто, накрити рушником і залишити у теплому місці на 40–60 хвилин, щоб піднялося.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Картоплю відварити до готовності й натерти на великій тертці. Солоний огірок дрібно нарізати, сосиски порізати кружечками, сир натерти.

Приготування піци. Фото: кадр з відео

Готове тісто розділити на кілька частин і розкачати кружечками товщиною 0,5–1 см. На кожну основу намазати кетчуп, викласти шар картоплі, огірок, сосиски й зверху посипати сиром.

Готова піца. Фото: кадр з відео

Випікати міні-піци у духовці при 180°C приблизно 20–25 хвилин, поки краї стануть рум’яними, а сир повністю розплавиться.

