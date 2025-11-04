Відео
Піца по-селянськи — вийде у кожного, просте дріжджове тісто

Піца по-селянськи — вийде у кожного, просте дріжджове тісто

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 21:04
Оновлено: 15:48
Піца по-селянськи — рецепт як у школі, просте дріжджове тісто
Піца по-селянськи. Фото: кадр з відео

Якщо хочеться пригадати смак дитинства, приготуйте мініпіци по-селянськи. Тісто виходить м’яке й пухке, а проста начинка з картоплі, сосисок і сиру створює той самий знайомий аромат шкільної випічки. Готуються вони без зусиль, а результат — неймовірно домашній і затишний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Вам знадобиться:

  • сухі дріжджі — 1 ч. ложка;
  • тепла вода — 180 мл.;
  • борошно — 400–450 г;
  • цукор — 1 ч. ложка;
  • сіль — 1 ч. ложка.

Для начинки:

  • картопля — 2 шт.;
  • солений огірок — 1 шт.;
  • сосиски — 2–3 шт.;
  • моцарела — 120–150 г;
  • кетчуп — до свого смаку.

Спосіб приготування

У мисці розчинити дріжджі у теплій воді, додати цукор і залишити на 10 хвилин, поки з’явиться пінна шапочка. Потім всипати сіль і поступово додати просіяне борошно. Замісити м’яке, еластичне тісто, накрити рушником і залишити у теплому місці на 40–60 хвилин, щоб піднялося.

рецепт смачної піци
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Картоплю відварити до готовності й натерти на великій тертці. Солоний огірок дрібно нарізати, сосиски порізати кружечками, сир натерти.

рецеп піци на дріжджовому тісті
Приготування піци. Фото: кадр з відео

Готове тісто розділити на кілька частин і розкачати кружечками товщиною 0,5–1 см. На кожну основу намазати кетчуп, викласти шар картоплі, огірок, сосиски й зверху посипати сиром.

простий рецепт міні піци
Готова піца. Фото: кадр з відео

Випікати міні-піци у духовці при 180°C приблизно 20–25 хвилин, поки краї стануть рум’яними, а сир повністю розплавиться.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
