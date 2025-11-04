Піца по-селянськи — рецепт як у школі, просте дріжджове тісто

Піца по-селянськи — вийде у кожного, просте дріжджове тісто
Якщо хочеться пригадати смак дитинства, приготуйте мініпіци по-селянськи. Тісто виходить м’яке й пухке, а проста начинка з картоплі, сосисок і сиру створює той самий знайомий аромат шкільної випічки. Готуються вони без зусиль, а результат — неймовірно домашній і затишний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- сухі дріжджі — 1 ч. ложка;
- тепла вода — 180 мл.;
- борошно — 400–450 г;
- цукор — 1 ч. ложка;
- сіль — 1 ч. ложка.
Для начинки:
- картопля — 2 шт.;
- солений огірок — 1 шт.;
- сосиски — 2–3 шт.;
- моцарела — 120–150 г;
- кетчуп — до свого смаку.
Спосіб приготування
У мисці розчинити дріжджі у теплій воді, додати цукор і залишити на 10 хвилин, поки з’явиться пінна шапочка. Потім всипати сіль і поступово додати просіяне борошно. Замісити м’яке, еластичне тісто, накрити рушником і залишити у теплому місці на 40–60 хвилин, щоб піднялося.
Картоплю відварити до готовності й натерти на великій тертці. Солоний огірок дрібно нарізати, сосиски порізати кружечками, сир натерти.
Готове тісто розділити на кілька частин і розкачати кружечками товщиною 0,5–1 см. На кожну основу намазати кетчуп, викласти шар картоплі, огірок, сосиски й зверху посипати сиром.
Випікати міні-піци у духовці при 180°C приблизно 20–25 хвилин, поки краї стануть рум’яними, а сир повністю розплавиться.
Читайте Новини.LIVE!