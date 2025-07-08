Рецепт котлет з гречки та курячого фаршу в соусі — страва, яка смачніша за м’ясо й точно здивує всю родину

Ось як треба готувати гречку — вечеря №1, яка краще за котлети
Цей рецепт доводить, що гречка може бути головною зіркою на кухні. У поєднанні з ніжним курячим фаршем і пряно-томатною засмажкою виходить надзвичайно смачна та соковита вечеря. Такі котлети з’їдаються швидше, ніж класичні м’ясні, і гарантовано сподобаються навіть дітям. Ідеально для сімейного столу — просто, недорого й дуже апетитно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- гречка — 1 скл.;
- вода — 2 скл.;
- сіль — дрібка;
- фарш курячий — 500–600 г;
- цибуля — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- спеції — сіль, перець чорний мелений, хмелі-сунелі — 1 ч. л., карі — 1 ч. л.;
- борошно — для панірування;
- олія — для смаження.
Для засмажки:
- морква — 2 шт.;
- томатна паста — 2–3 ст. л.;
- вода — 1 скл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Гречку промити, залити водою, підсолити та зварити до готовності. Остудити.
До фаршу додати гречку, дрібно нарізану цибулю, яйця, спеції. Добре вимісити фарш. Сформувати котлети, обкачати в борошні.
Обсмажити з обох боків на сковороді з олією до рум’яної скоринки.
Для засмажки: обсмажити цибулю до м’якості, додати натерту моркву, потім томатну пасту, цукор, спеції, воду. Перемішати, довести до кипіння.
Перекласти котлетки в соус, тушкувати під кришкою 10–15 хвилин, періодично перевертаючи й поливаючи соусом. Подавати гарячими, із зеленню або овочами.
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