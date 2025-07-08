Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Ось як треба готувати гречку — вечеря №1, яка краще за котлети arrow

Ось як треба готувати гречку — вечеря №1, яка краще за котлети

8 липня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт котлет з гречки та курячого фаршу в соусі — страва, яка смачніша за м’ясо й точно здивує всю родину
Гречані котлети. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт доводить, що гречка може бути головною зіркою на кухні. У поєднанні з ніжним курячим фаршем і пряно-томатною засмажкою виходить надзвичайно смачна та соковита вечеря. Такі котлети з’їдаються швидше, ніж класичні м’ясні, і гарантовано сподобаються навіть дітям. Ідеально для сімейного столу — просто, недорого й дуже апетитно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гречка — 1 скл.;
  • вода — 2 скл.;
  • сіль — дрібка;
  • фарш курячий — 500–600 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • спеції — сіль, перець чорний мелений, хмелі-сунелі — 1 ч. л., карі — 1 ч. л.;
  • борошно — для панірування;
  • олія — для смаження.

Для засмажки:

  • морква — 2 шт.;
  • томатна паста — 2–3 ст. л.;
  • вода — 1 скл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Гречку промити, залити водою, підсолити та зварити до готовності. Остудити.

null
Фарш та гречка. Фото: gospodynka.com.ua

До фаршу додати гречку, дрібно нарізану цибулю, яйця, спеції. Добре вимісити фарш. Сформувати котлети, обкачати в борошні.

null
Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити з обох боків на сковороді з олією до рум’яної скоринки.

null
Томатний соус. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки: обсмажити цибулю до м’якості, додати натерту моркву, потім томатну пасту, цукор, спеції, воду. Перемішати, довести до кипіння.

null
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти котлетки в соус, тушкувати під кришкою 10–15 хвилин, періодично перевертаючи й поливаючи соусом. Подавати гарячими, із зеленню або овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків 

Рецепт котлет із кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони. 

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. 

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт із Польщі. 

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.

Вечеря гречка рецепт котлети відбивні
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації