Рецепт котлет з гречки та курячого фаршу в соусі — страва, яка смачніша за м’ясо й точно здивує всю родину

Гречані котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт доводить, що гречка може бути головною зіркою на кухні. У поєднанні з ніжним курячим фаршем і пряно-томатною засмажкою виходить надзвичайно смачна та соковита вечеря. Такі котлети з’їдаються швидше, ніж класичні м’ясні, і гарантовано сподобаються навіть дітям. Ідеально для сімейного столу — просто, недорого й дуже апетитно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

гречка — 1 скл.;

вода — 2 скл.;

сіль — дрібка;

фарш курячий — 500–600 г;

цибуля — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

спеції — сіль, перець чорний мелений, хмелі-сунелі — 1 ч. л., карі — 1 ч. л.;

борошно — для панірування;

олія — для смаження.

Для засмажки:

морква — 2 шт.;

томатна паста — 2–3 ст. л.;

вода — 1 скл.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Гречку промити, залити водою, підсолити та зварити до готовності. Остудити.

Фарш та гречка. Фото: gospodynka.com.ua

До фаршу додати гречку, дрібно нарізану цибулю, яйця, спеції. Добре вимісити фарш. Сформувати котлети, обкачати в борошні.

Смажені котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити з обох боків на сковороді з олією до рум’яної скоринки.

Томатний соус. Фото: gospodynka.com.ua

Для засмажки: обсмажити цибулю до м’якості, додати натерту моркву, потім томатну пасту, цукор, спеції, воду. Перемішати, довести до кипіння.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти котлетки в соус, тушкувати під кришкою 10–15 хвилин, періодично перевертаючи й поливаючи соусом. Подавати гарячими, із зеленню або овочами.

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