Рецепт котлет из гречки и куриного фарша в соусе — блюдо, которое вкуснее мяса и точно удивит всю семью

Вот как надо готовить гречку — ужин №1, который лучше котлет
Этот рецепт доказывает, что гречка может быть главной звездой на кухне. В сочетании с нежным куриным фаршем и пряно-томатной зажаркой получается необычайно вкусный и сочный ужин. Такие котлеты съедаются быстрее, чем классические мясные, и гарантированно понравятся даже детям. Идеально для семейного стола — просто, недорого и очень аппетитно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- гречка — 1 ст;
- вода — 2 ст;
- соль — щепотка;
- фарш куриный — 500-600 г;
- лук — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- специи — соль, перец черный молотый, хмели-сунели — 1 ч. л., карри — 1 ч. л.;
- мука — для панировки;
- масло — для жарки.
Для зажарки:
- морковь — 2 шт.;
- томатная паста — 2-3 ст. л.;
- вода — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Гречку промыть, залить водой, подсолить и сварить до готовности. Остудить.
К фаршу добавить гречку, мелко нарезанный лук, яйца, специи. Хорошо вымесить фарш. Сформировать котлеты, обвалять в муке.
Обжарить с обеих сторон на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.
Для зажарки: обжарить лук до мягкости, добавить натертую морковь, затем томатную пасту, сахар, специи, воду. Перемешать, довести до кипения.
Переложить котлетки в соус, тушить под крышкой 10-15 минут, периодически переворачивая и поливая соусом. Подавать горячими, с зеленью или овощами.
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