Рецепт котлет из гречки и куриного фарша в соусе — блюдо, которое вкуснее мяса и точно удивит всю семью

Гречневые котлеты с гречкой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт доказывает, что гречка может быть главной звездой на кухне. В сочетании с нежным куриным фаршем и пряно-томатной зажаркой получается необычайно вкусный и сочный ужин. Такие котлеты съедаются быстрее, чем классические мясные, и гарантированно понравятся даже детям. Идеально для семейного стола — просто, недорого и очень аппетитно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

гречка — 1 ст;

вода — 2 ст;

соль — щепотка;

фарш куриный — 500-600 г;

лук — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

специи — соль, перец черный молотый, хмели-сунели — 1 ч. л., карри — 1 ч. л.;

мука — для панировки;

масло — для жарки.

Для зажарки:

морковь — 2 шт.;

томатная паста — 2-3 ст. л.;

вода — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Гречку промыть, залить водой, подсолить и сварить до готовности. Остудить.

Фарш и гречка. Фото: gospodynka.com.ua

К фаршу добавить гречку, мелко нарезанный лук, яйца, специи. Хорошо вымесить фарш. Сформировать котлеты, обвалять в муке.

Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить с обеих сторон на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Томатный соус. Фото: gospodynka.com.ua

Для зажарки: обжарить лук до мягкости, добавить натертую морковь, затем томатную пасту, сахар, специи, воду. Перемешать, довести до кипения.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить котлетки в соус, тушить под крышкой 10-15 минут, периодически переворачивая и поливая соусом. Подавать горячими, с зеленью или овощами.

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