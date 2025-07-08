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Вот как надо готовить гречку — ужин №1, который лучше котлет

8 июля 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт котлет из гречки и куриного фарша в соусе — блюдо, которое вкуснее мяса и точно удивит всю семью
Гречневые котлеты с гречкой. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт доказывает, что гречка может быть главной звездой на кухне. В сочетании с нежным куриным фаршем и пряно-томатной зажаркой получается необычайно вкусный и сочный ужин. Такие котлеты съедаются быстрее, чем классические мясные, и гарантированно понравятся даже детям. Идеально для семейного стола — просто, недорого и очень аппетитно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • гречка — 1 ст;
  • вода — 2 ст;
  • соль — щепотка;
  • фарш куриный — 500-600 г;
  • лук — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • специи — соль, перец черный молотый, хмели-сунели — 1 ч. л., карри — 1 ч. л.;
  • мука — для панировки;
  • масло — для жарки.

Для зажарки:

  • морковь — 2 шт.;
  • томатная паста — 2-3 ст. л.;
  • вода — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Гречку промыть, залить водой, подсолить и сварить до готовности. Остудить.

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Фарш и гречка. Фото: gospodynka.com.ua

К фаршу добавить гречку, мелко нарезанный лук, яйца, специи. Хорошо вымесить фарш. Сформировать котлеты, обвалять в муке.

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Жареные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить с обеих сторон на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

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Томатный соус. Фото: gospodynka.com.ua

Для зажарки: обжарить лук до мягкости, добавить натертую морковь, затем томатную пасту, сахар, специи, воду. Перемешать, довести до кипения.

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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить котлетки в соус, тушить под крышкой 10-15 минут, периодически переворачивая и поливая соусом. Подавать горячими, с зеленью или овощами.

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