Печиво з сиром та яблуками на сніданок — осінній рецепт випічки

Печиво з сиром та яблуками на сніданок — осінній рецепт випічки

Дата публікації: 15 жовтня 2025 05:04
Печиво з сиром та яблуками — простий рецепт приготування смачного десерту з фото
Печиво з яблуками. Фото: smakuiemo.com.ua

Осіннє печиво з сиром та яблуками — це поєднання домашнього затишку, ніжного аромату кориці та теплої солодкості яблук. Готується воно просто, без складних інгредієнтів, зате смакує по-справжньому по-домашньому. Таке печиво ідеально підходить для сніданку або вечірнього чаю, наповнюючи дім ароматом свіжої випічки.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 350 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло (розтоплене) — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • яблука (тверді, кисло-солодкі) — 3 шт.;
  • борошно — 300–400 г (залежно від вологості сиру);
  • розпушувач — 10 г.

Для обвалювання:

  • цукор — 3 ст. л.;
  • кориця — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Покласти сир у глибоку миску, додати яйця, розтоплене вершкове масло, ванільний і звичайний цукор. Перемішати ложкою або блендером до однорідної м’якої консистенції, щоб не залишилось крупинок.

рецепт печива з сиром
Сирне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua
 

Очистити яблука від шкірки, видалити серцевину та нарізати невеликими кубиками. Додати їх до сирної маси й ретельно перемішати.

рецепт смачного печива
Печиво та кориця. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати борошно, змішане з розпушувачем. Замішувати спочатку ложкою, потім руками — тісто має вийти м’яким, еластичним і не липнути до рук.

рецепт яблучного печива
Печиво на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Змішати цукор із корицею у невеликій тарілці. Відщипувати від тіста шматочки, формувати кульки або плескаті кружечки, обвалювати їх у цукрово-коричній суміші.

рецепт печива з яблуками та корицею
Печиво з яблуками та корицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти печиво на деко, застелене пергаментом, і випікати при температурі 180°C близько 40–50 хвилин, доки вироби не підрум’яняться та не наповнять кухню ароматом кориці.

рецепт випічка кисломолочний сир печиво ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
