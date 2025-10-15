Печиво з сиром та яблуками — простий рецепт приготування смачного десерту з фото

Печиво з яблуками. Фото: smakuiemo.com.ua

Осіннє печиво з сиром та яблуками — це поєднання домашнього затишку, ніжного аромату кориці та теплої солодкості яблук. Готується воно просто, без складних інгредієнтів, зате смакує по-справжньому по-домашньому. Таке печиво ідеально підходить для сніданку або вечірнього чаю, наповнюючи дім ароматом свіжої випічки.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло (розтоплене) — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

яблука (тверді, кисло-солодкі) — 3 шт.;

борошно — 300–400 г (залежно від вологості сиру);

розпушувач — 10 г.

Для обвалювання:

цукор — 3 ст. л.;

кориця — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Покласти сир у глибоку миску, додати яйця, розтоплене вершкове масло, ванільний і звичайний цукор. Перемішати ложкою або блендером до однорідної м’якої консистенції, щоб не залишилось крупинок.

Сирне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua



Очистити яблука від шкірки, видалити серцевину та нарізати невеликими кубиками. Додати їх до сирної маси й ретельно перемішати.

Печиво та кориця. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово додати борошно, змішане з розпушувачем. Замішувати спочатку ложкою, потім руками — тісто має вийти м’яким, еластичним і не липнути до рук.

Печиво на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Змішати цукор із корицею у невеликій тарілці. Відщипувати від тіста шматочки, формувати кульки або плескаті кружечки, обвалювати їх у цукрово-коричній суміші.

Печиво з яблуками та корицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти печиво на деко, застелене пергаментом, і випікати при температурі 180°C близько 40–50 хвилин, доки вироби не підрум’яняться та не наповнять кухню ароматом кориці.

