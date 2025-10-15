Печенье с творогом и яблоками — простой рецепт приготовления вкусного десерта с фото

Печенье с яблоками. Фото: smakuiemo.com.ua

Осеннее печенье с творогом и яблоками — это сочетание домашнего уюта, нежного аромата корицы и теплой сладости яблок. Готовится оно просто, без сложных ингредиентов, зато на вкус по-настоящему по-домашнему. Такое печенье идеально подходит для завтрака или вечернего чая, наполняя дом ароматом свежей выпечки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

творог — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло (растопленное) — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

яблоки (твердые, кисло-сладкие) — 3 шт.;

мука — 300-400 г (в зависимости от влажности творога);

разрыхлитель — 10 г.

Для обвалки:

сахар — 3 ст. л.;

корица — 2 ст. л.

Способ приготовления

Положить творог в глубокую миску, добавить яйца, растопленное сливочное масло, ванильный и обычный сахар. Перемешать ложкой или блендером до однородной мягкой консистенции, чтобы не осталось крупинок.

Творожное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. Добавить их к творожной массе и тщательно перемешать.

Печенье и корица. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Замешивать сначала ложкой, затем руками — тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

Печенье на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Смешать сахар с корицей в небольшой тарелке. Отщипывать от теста кусочки, формировать шарики или приплюснутые кружочки, обваливать их в сахарно-коричной смеси.

Печенье с яблоками и корицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 180°C около 40-50 минут, пока изделия не подрумянятся и не наполнят кухню ароматом корицы.

