Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Печенье с творогом и яблоками на завтрак — осенний рецепт выпечки

Печенье с творогом и яблоками на завтрак — осенний рецепт выпечки

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 05:04
Печенье с творогом и яблоками — простой рецепт приготовления вкусного десерта с фото
Печенье с яблоками. Фото: smakuiemo.com.ua

Осеннее печенье с творогом и яблоками — это сочетание домашнего уюта, нежного аромата корицы и теплой сладости яблок. Готовится оно просто, без сложных ингредиентов, зато на вкус по-настоящему по-домашнему. Такое печенье идеально подходит для завтрака или вечернего чая, наполняя дом ароматом свежей выпечки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло (растопленное) — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яблоки (твердые, кисло-сладкие) — 3 шт.;
  • мука — 300-400 г (в зависимости от влажности творога);
  • разрыхлитель — 10 г.

Для обвалки:

  • сахар — 3 ст. л.;
  • корица — 2 ст. л.

Способ приготовления

Положить творог в глубокую миску, добавить яйца, растопленное сливочное масло, ванильный и обычный сахар. Перемешать ложкой или блендером до однородной мягкой консистенции, чтобы не осталось крупинок.

рецепт печива з сиром
Творожное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. Добавить их к творожной массе и тщательно перемешать.

рецепт смачного печива
Печенье и корица. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Замешивать сначала ложкой, затем руками — тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

рецепт яблучного печива
Печенье на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Смешать сахар с корицей в небольшой тарелке. Отщипывать от теста кусочки, формировать шарики или приплюснутые кружочки, обваливать их в сахарно-коричной смеси.

рецепт печива з яблуками та корицею
Печенье с яблоками и корицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 180°C около 40-50 минут, пока изделия не подрумянятся и не наполнят кухню ароматом корицы.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт выпечка творог печенье идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации