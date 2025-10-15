Печенье с творогом и яблоками — простой рецепт приготовления вкусного десерта с фото

Печенье с творогом и яблоками на завтрак — осенний рецепт выпечки
Осеннее печенье с творогом и яблоками — это сочетание домашнего уюта, нежного аромата корицы и теплой сладости яблок. Готовится оно просто, без сложных ингредиентов, зато на вкус по-настоящему по-домашнему. Такое печенье идеально подходит для завтрака или вечернего чая, наполняя дом ароматом свежей выпечки.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло (растопленное) — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яблоки (твердые, кисло-сладкие) — 3 шт.;
- мука — 300-400 г (в зависимости от влажности творога);
- разрыхлитель — 10 г.
Для обвалки:
- сахар — 3 ст. л.;
- корица — 2 ст. л.
Способ приготовления
Положить творог в глубокую миску, добавить яйца, растопленное сливочное масло, ванильный и обычный сахар. Перемешать ложкой или блендером до однородной мягкой консистенции, чтобы не осталось крупинок.
Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину и нарезать небольшими кубиками. Добавить их к творожной массе и тщательно перемешать.
Постепенно добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Замешивать сначала ложкой, затем руками — тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.
Смешать сахар с корицей в небольшой тарелке. Отщипывать от теста кусочки, формировать шарики или приплюснутые кружочки, обваливать их в сахарно-коричной смеси.
Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекать при температуре 180°C около 40-50 минут, пока изделия не подрумянятся и не наполнят кухню ароматом корицы.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
