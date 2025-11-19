Сирники на сніданок з медово-сметанним соусом — перевірений рецепт

Домашні сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники стануть справжньою зіркою вашого сніданку. Ніжна сирна основа, обсмажена до золотистої скоринки, у поєднанні з медово-сметанним соусом створює неперевершений смак. Готуються вони швидко, а аромат і текстура обов’язково нагадують дитинство та домашній затишок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний 5% — 500 г;

жовтки яєчні — 3 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

ванілін — дрібка;

борошно — 50 г + для обвалення;

олія — для обсмажування.

Для соусу:

масло вершкове — 50 г;

мед — 75 г;

сметана 20% — 100 г.

Спосіб приготування

Сир змішати з жовтками, додати сіль, цукор і ванілін. Ретельно перетерти виделкою до однорідної маси. Просіяти борошно й акуратно додати до сиру, вимішуючи до м’якої, липкої консистенції. На присипаній борошном дошці формувати невеликі кульки з сирної маси, обвалювати їх у борошні й трохи придавлювати, надаючи форму "шайбочок".

Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду розігріти, налити трохи олії й обсмажувати сирники на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Готові викласти на тарілку.

Готові сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу розтопити масло з медом і сметаною на маленькому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Полити сирники гарячим соусом перед подачею.

