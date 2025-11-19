Відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 05:04
Оновлено: 19:28
Сирники на сніданок з медово-сметанним соусом — перевірений рецепт
Домашні сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники стануть справжньою зіркою вашого сніданку. Ніжна сирна основа, обсмажена до золотистої скоринки, у поєднанні з медово-сметанним соусом створює неперевершений смак. Готуються вони швидко, а аромат і текстура обов’язково нагадують дитинство та домашній затишок.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний 5% — 500 г;
  • жовтки яєчні — 3 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ванілін — дрібка;
  • борошно — 50 г + для обвалення;
  • олія — для обсмажування.

Для соусу:

  • масло вершкове — 50 г;
  • мед — 75 г;
  • сметана 20% — 100 г.

Спосіб приготування

Сир змішати з жовтками, додати сіль, цукор і ванілін. Ретельно перетерти виделкою до однорідної маси. Просіяти борошно й акуратно додати до сиру, вимішуючи до м’якої, липкої консистенції. На присипаній борошном дошці формувати невеликі кульки з сирної маси, обвалювати їх у борошні й трохи придавлювати, надаючи форму "шайбочок".

рецепт сирників
Сир та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду розігріти, налити трохи олії й обсмажувати сирники на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Готові викласти на тарілку.

перевірений рецепт сирників
Готові сирники. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу розтопити масло з медом і сметаною на маленькому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Полити сирники гарячим соусом перед подачею.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

 

рецепт кисломолочний сир оладки ідея для сніданку сирники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
