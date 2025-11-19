Видео
Україна
Дата публикации 19 ноября 2025 05:04
обновлено: 18:38
Сырники на завтрак с медово-сметанным соусом — проверенный рецепт
Домашние сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники станут настоящей звездой вашего завтрака. Нежная творожная основа, обжаренная до золотистой корочки, в сочетании с медово-сметанным соусом создает непревзойденный вкус. Готовятся они быстро, а аромат и текстура обязательно напоминают детство и домашний уют.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный 5% — 500 г;
  • желтки яичные — 3 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • мука — 50 г + для обвалки;
  • масло — для обжаривания.

Для соуса:

  • масло сливочное — 50 г;
  • мед — 75 г;
  • сметана 20% — 100 г.

Способ приготовления

Творог смешать с желтками, добавить соль, сахар и ванилин. Тщательно перетереть вилкой до однородной массы. Просеять муку и аккуратно добавить к творогу, вымешивая до мягкой, липкой консистенции. На присыпанной мукой доске формировать небольшие шарики из творожной массы, обваливать их в муке и немного придавливать, придавая форму "шайбочек".

рецепт сирників
Сыр и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду разогреть, налить немного масла и обжаривать сырники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые выложить на тарелку.

перевірений рецепт сирників
Готовые сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса растопить масло с медом и сметаной на маленьком огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Полить сырники горячим соусом перед подачей.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт творог оладьи идея для завтрака сырники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
