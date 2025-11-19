Сырники на завтрак с медово-сметанным соусом — проверенный рецепт

Домашние сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники станут настоящей звездой вашего завтрака. Нежная творожная основа, обжаренная до золотистой корочки, в сочетании с медово-сметанным соусом создает непревзойденный вкус. Готовятся они быстро, а аромат и текстура обязательно напоминают детство и домашний уют.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

творог кисломолочный 5% — 500 г;

желтки яичные — 3 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

ванилин — щепотка;

мука — 50 г + для обвалки;

масло — для обжаривания.

Для соуса:

масло сливочное — 50 г;

мед — 75 г;

сметана 20% — 100 г.

Способ приготовления

Творог смешать с желтками, добавить соль, сахар и ванилин. Тщательно перетереть вилкой до однородной массы. Просеять муку и аккуратно добавить к творогу, вымешивая до мягкой, липкой консистенции. На присыпанной мукой доске формировать небольшие шарики из творожной массы, обваливать их в муке и немного придавливать, придавая форму "шайбочек".

Сыр и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Сковороду разогреть, налить немного масла и обжаривать сырники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые выложить на тарелку.

Готовые сырники. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса растопить масло с медом и сметаной на маленьком огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Полить сырники горячим соусом перед подачей.

