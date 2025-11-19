Сырники на завтрак с медово-сметанным соусом — проверенный рецепт

Проверенный на 100% рецепт сырников — для вкусного завтрака
Эти сырники станут настоящей звездой вашего завтрака. Нежная творожная основа, обжаренная до золотистой корочки, в сочетании с медово-сметанным соусом создает непревзойденный вкус. Готовятся они быстро, а аромат и текстура обязательно напоминают детство и домашний уют.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный 5% — 500 г;
- желтки яичные — 3 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- мука — 50 г + для обвалки;
- масло — для обжаривания.
Для соуса:
- масло сливочное — 50 г;
- мед — 75 г;
- сметана 20% — 100 г.
Способ приготовления
Творог смешать с желтками, добавить соль, сахар и ванилин. Тщательно перетереть вилкой до однородной массы. Просеять муку и аккуратно добавить к творогу, вымешивая до мягкой, липкой консистенции. На присыпанной мукой доске формировать небольшие шарики из творожной массы, обваливать их в муке и немного придавливать, придавая форму "шайбочек".
Сковороду разогреть, налить немного масла и обжаривать сырники на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые выложить на тарелку.
Для соуса растопить масло с медом и сметаной на маленьком огне, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Полить сырники горячим соусом перед подачей.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!