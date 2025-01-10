Перевірений рецепт солоного оселедця вдома — ще смачніше та дешевше, ніж у магазині

Домашній оселедець. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Хочете приготувати ідеально солоний оселедець вдома? Цей перевірений рецепт допоможе вам приготувати ніжний, ароматний оселедець, який буде навіть смачнішим за магазинний. Мінімум інгредієнтів — максимум смаку!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.;

вода — 200 мл.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

лавровий листок — 1 шт.;

перець горошком — 5 шт.;

духмяний перець — 3 шт.;

олія — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Почистити оселедець: відрізати голову, видалити нутрощі, ретельно промити під холодною водою. Нарізати філе шматочками. Цибулю нарізати тонкими кільцями.

Оселедець та маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

У каструлі довести воду до кипіння, додати сіль, лавровий лист, перець горошком і духмяний перець. Проварити 2-3 хвилини, зняти з вогню, додати оцет.

Оселедець та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Викласти в банку шарами: шматочки оселедця, кільця цибулі, залити теплим маринадом. Додати олію, накрити кришкою, залишити маринуватися в холодильнику на 12-24 години.

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