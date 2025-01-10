Проверенный рецепт соленой сельди дома — еще вкуснее и дешевле, чем в магазине

Домашняя сельдь. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Хотите приготовить идеально соленую сельдь дома? Этот проверенный рецепт поможет вам приготовить нежную, ароматную сельдь, которая будет даже вкуснее магазинной. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

селедка — 1 шт.;

вода — 200 мл;

соль — 1 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

лук — 1 шт.

лавровый листок — 1 шт.

перец горошком — 5 шт.

духмяный перец — 3 шт.

масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

Почистить сельдь: отрезать голову, удалить внутренности, тщательно промыть под холодной водой. Нарезать филе кусочками. Лук нарезать тонкими кольцами.

Сельдь и маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В кастрюле довести воду до кипения, добавить соль, лавровый лист, перец горошком и душистый перец. Проварить 2-3 минуты, снять с огня, добавить уксус.

Сельдь и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Выложить в банку слоями: кусочки сельди, кольца лука, залить теплым маринадом. Добавить масло, накрыть крышкой, оставить мариноваться в холодильнике на 12-24 часа.

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