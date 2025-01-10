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Проверенный рецепт соленой сельди дома — вкуснее и дешевле

10 января 2025 00:21
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Проверенный рецепт соленой сельди дома — еще вкуснее и дешевле, чем в магазине
Домашняя сельдь. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить идеально соленую сельдь дома? Этот проверенный рецепт поможет вам приготовить нежную, ароматную сельдь, которая будет даже вкуснее магазинной. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • селедка — 1 шт.;
  • вода — 200 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • лук — 1 шт.
  • лавровый листок — 1 шт.
  • перец горошком — 5 шт.
  • духмяный перец — 3 шт.
  • масло — 1 ч. л.

Способ приготовления

Почистить сельдь: отрезать голову, удалить внутренности, тщательно промыть под холодной водой. Нарезать филе кусочками. Лук нарезать тонкими кольцами.

как замариновать сельдь
Сельдь и маринад. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

В кастрюле довести воду до кипения, добавить соль, лавровый лист, перец горошком и душистый перец. Проварить 2-3 минуты, снять с огня, добавить уксус.

рецепт, как приготовить сельдь соленую
Сельдь и лук. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Выложить в банку слоями: кусочки сельди, кольца лука, залить теплым маринадом. Добавить масло, накрыть крышкой, оставить мариноваться в холодильнике на 12-24 часа.

Ранее мы писали о том,как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовитьвкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Ще ми розповідали, як почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Зверните внимание на рецептбюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали орецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

 

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