Проверенный рецепт соленой сельди дома — еще вкуснее и дешевле, чем в магазине

Проверенный рецепт соленой сельди дома — вкуснее и дешевле
Хотите приготовить идеально соленую сельдь дома? Этот проверенный рецепт поможет вам приготовить нежную, ароматную сельдь, которая будет даже вкуснее магазинной. Минимум ингредиентов — максимум вкуса!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- селедка — 1 шт.;
- вода — 200 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- лук — 1 шт.
- лавровый листок — 1 шт.
- перец горошком — 5 шт.
- духмяный перец — 3 шт.
- масло — 1 ч. л.
Способ приготовления
Почистить сельдь: отрезать голову, удалить внутренности, тщательно промыть под холодной водой. Нарезать филе кусочками. Лук нарезать тонкими кольцами.
В кастрюле довести воду до кипения, добавить соль, лавровый лист, перец горошком и душистый перец. Проварить 2-3 минуты, снять с огня, добавить уксус.
Выложить в банку слоями: кусочки сельди, кольца лука, залить теплым маринадом. Добавить масло, накрыть крышкой, оставить мариноваться в холодильнике на 12-24 часа.
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