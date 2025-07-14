Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Пиріжки на сніданок, які готуються самі — рецепт без мороки arrow

Пиріжки на сніданок, які готуються самі — рецепт без мороки

14 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Швидкі пиріжки без мороки — рецепт на сковороді з кефіром, яйцями та сиром
Пиріжки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці пиріжки — справжній порятунок для ранку. Ніякого вимішування тіста, лише змішати інгредієнти, викласти ложкою на сковорідку й через 10 хвилин уже смачно снідати. Начинка з яєць, сиру й зелені надає ніжності, а рум’яна скоринка — хрумкого задоволення.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір теплий — 400 мл.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 330 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • варені яйця — 3 шт.;
  • зелень — 1 пучок;
  • твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати теплий кефір, сіль, цукор і яйце. Додати просіяне борошно з содою й добре перемішати до однорідного тіста.

пиріжки з зеленою цибулею
Тісто для пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця дрібно нарізати, зелень подрібнити, сир натерти на терці. Додати все до тіста й ретельно перемішати.

пиріжки з сиром та цибулею на сніданок
Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти олію. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

Готові вироби викладати на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт ідея для сніданку пиріжки з цибулею пиріжки на сковороді рецепт сніданка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації