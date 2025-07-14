Швидкі пиріжки без мороки — рецепт на сковороді з кефіром, яйцями та сиром

Пиріжки на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці пиріжки — справжній порятунок для ранку. Ніякого вимішування тіста, лише змішати інгредієнти, викласти ложкою на сковорідку й через 10 хвилин уже смачно снідати. Начинка з яєць, сиру й зелені надає ніжності, а рум’яна скоринка — хрумкого задоволення.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кефір теплий — 400 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 330 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

варені яйця — 3 шт.;

зелень — 1 пучок;

твердий сир — 100 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати теплий кефір, сіль, цукор і яйце. Додати просіяне борошно з содою й добре перемішати до однорідного тіста.

Тісто для пиріжків. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця дрібно нарізати, зелень подрібнити, сир натерти на терці. Додати все до тіста й ретельно перемішати.

Смажені пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розігріти олію. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі пиріжки. Смажити на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки.

Готові вироби викладати на паперові рушники, щоб прибрати надлишки жиру.

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