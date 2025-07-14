Быстрые пирожки без мороки — рецепт на сковороде с кефиром, яйцами и творогом

Пирожки на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти пирожки — настоящее спасение для утра. Никакого вымешивания теста, только смешать ингредиенты, выложить ложкой на сковородку и через 10 минут уже вкусно завтракать. Начинка из яиц, сыра и зелени придает нежности, а румяная корочка — хрустящего удовольствия.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кефир теплый — 400 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 330 г;

сода — 1 ч. л.

Для начинки:

вареные яйца — 3 шт.;

зелень — 1 пучок;

твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать теплый кефир, соль, сахар и яйцо. Добавить просеянную муку с содой и хорошо перемешать до однородного теста.

Тесто для пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца мелко нарезать, зелень измельчить, сыр натереть на терке. Добавить все в тесто и тщательно перемешать.

Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Готовые изделия выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.