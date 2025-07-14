Быстрые пирожки без мороки — рецепт на сковороде с кефиром, яйцами и творогом

Пирожки на завтрак, которые готовятся сами — рецепт без мороки
Эти пирожки — настоящее спасение для утра. Никакого вымешивания теста, только смешать ингредиенты, выложить ложкой на сковородку и через 10 минут уже вкусно завтракать. Начинка из яиц, сыра и зелени придает нежности, а румяная корочка — хрустящего удовольствия.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кефир теплый — 400 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 330 г;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- вареные яйца — 3 шт.;
- зелень — 1 пучок;
- твердый сыр — 100 г.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать теплый кефир, соль, сахар и яйцо. Добавить просеянную муку с содой и хорошо перемешать до однородного теста.
Вареные яйца мелко нарезать, зелень измельчить, сыр натереть на терке. Добавить все в тесто и тщательно перемешать.
На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.
Готовые изделия выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.
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