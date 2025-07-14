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Главная arrow Вкус arrow Пирожки на завтрак, которые готовятся сами — рецепт без мороки arrow

Пирожки на завтрак, которые готовятся сами — рецепт без мороки

14 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Быстрые пирожки без мороки — рецепт на сковороде с кефиром, яйцами и творогом
Пирожки на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти пирожки — настоящее спасение для утра. Никакого вымешивания теста, только смешать ингредиенты, выложить ложкой на сковородку и через 10 минут уже вкусно завтракать. Начинка из яиц, сыра и зелени придает нежности, а румяная корочка — хрустящего удовольствия.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кефир теплый — 400 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 330 г;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • вареные яйца — 3 шт.;
  • зелень — 1 пучок;
  • твердый сыр — 100 г.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать теплый кефир, соль, сахар и яйцо. Добавить просеянную муку с содой и хорошо перемешать до однородного теста.

пиріжки з зеленою цибулею
Тесто для пирожков. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца мелко нарезать, зелень измельчить, сыр натереть на терке. Добавить все в тесто и тщательно перемешать.

пиріжки з сиром та цибулею на сніданок
Жареные пирожки. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие пирожки. Жарить на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки.

Готовые изделия выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.

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