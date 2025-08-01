Пісні вареники з картоплею — рецепт з фото заварного тіста для літніх свят

Вареники з картоплею. Фото: Freepik

Пісні вареники з картоплею — це страва, що дарує тепло родинного затишку та смаків дитинства. Особливо доречно готувати її на літні православні свята, коли хочеться чогось простого, пісного, але справді смачного. Заварне тісто на окропі легко замішується, не липне до рук, чудово тримає форму і не розварюється навіть після заморожування — саме те, що потрібно для бездоганних домашніх вареників.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколики Юлі.

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Вам знадобиться:

борошно — 2,5 скл.;

окріп — 1 скл.;

сіль — пів ч. л.;

олія рафінована — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Просіяти борошно в глибоку миску, додати сіль і перемішати. Закип’ятити воду та влити її в борошно, одразу додавши олію.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Перемішати ложкою, щоб не обпекти руки. Коли маса трохи охолоне, замісити тісто руками — воно має бути м’яким, еластичним і не липнути до пальців.

Тісто для вареників. Фото: кадр з відео

Загорнути його в плівку або накрити рушником і залишити на 30 хвилин, щоб тісто відпочило.

Картопляне пюре. Фото: кадр з відео

Після цього розкачати його в тонкий пласт, вирізати кружечки, наповнити їх начинкою з картоплі, ретельно заліпити краї та сформувати вареники.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Відварити у підсоленій воді після закипання — варити до готовності близько 5 хвилин.

Кипляча вода та вареники. Фото: кадр з відео

Подавати зі смаженою цибулею або пісною підливою.

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