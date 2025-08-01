Постные вареники с картошкой — рецепт с фото заварного теста для летних праздников

Вареники с картофелем. Фото: Freepik

Постные вареники с картофелем — это блюдо, которое дарит тепло семейного уюта и вкусов детства. Особенно уместно готовить его на летние православные праздники, когда хочется чего-то простого, постного, но действительно вкусного. Заварное тесто на кипятке легко замешивается, не липнет к рукам, прекрасно держит форму и не разваривается даже после замораживания — именно то, что нужно для безупречных домашних вареников.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.

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Вам понадобится:

мука — 2,5 стакана;

кипяток — 1 ст. л;

соль — пол ч. л;

масло рафинированное — 3 ст. л.

Способ приготовления

Просеять муку в глубокую миску, добавить соль и перемешать. Вскипятить воду и влить ее в муку, сразу добавив масло.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Перемешать ложкой, чтобы не обжечь руки. Когда масса немного остынет, замесить тесто руками - оно должно быть мягким, эластичным и не липнуть к пальцам.

Тесто для вареников. Фото: кадр из видео

Завернуть его в пленку или накрыть полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло.

Картофельное пюре. Фото: кадр из видео

После этого раскатать его в тонкий пласт, вырезать кружочки, наполнить их начинкой из картофеля, тщательно залепить края и сформировать вареники.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Отварить в подсоленной воде после закипания - варить до готовности около 5 минут.

Кипящая вода и вареники. Фото: кадр из видео

Подавать с жареным луком или постной подливкой.

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