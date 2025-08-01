Постные вареники с картошкой — рецепт с фото заварного теста для летних праздников

Постные вареники с картофелем на летние православные праздники
Постные вареники с картофелем — это блюдо, которое дарит тепло семейного уюта и вкусов детства. Особенно уместно готовить его на летние православные праздники, когда хочется чего-то простого, постного, но действительно вкусного. Заварное тесто на кипятке легко замешивается, не липнет к рукам, прекрасно держит форму и не разваривается даже после замораживания — именно то, что нужно для безупречных домашних вареников.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколики Юли.
Вам понадобится:
- мука — 2,5 стакана;
- кипяток — 1 ст. л;
- соль — пол ч. л;
- масло рафинированное — 3 ст. л.
Способ приготовления
Просеять муку в глубокую миску, добавить соль и перемешать. Вскипятить воду и влить ее в муку, сразу добавив масло.
Перемешать ложкой, чтобы не обжечь руки. Когда масса немного остынет, замесить тесто руками - оно должно быть мягким, эластичным и не липнуть к пальцам.
Завернуть его в пленку или накрыть полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло.
После этого раскатать его в тонкий пласт, вырезать кружочки, наполнить их начинкой из картофеля, тщательно залепить края и сформировать вареники.
Отварить в подсоленной воде после закипания - варить до готовности около 5 минут.
Подавать с жареным луком или постной подливкой.
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