Піта за 15 хвилин — ідеальний рецепт м’яких коржів із кишеньками для начинки

Піта з кишенями. Фото: кадр з відео

Піта — це універсальний хліб, який можна подавати замість булочок, лаваша або використовувати для начинок. За цим рецептом вона готується без духовки, прямо на сковороді, а результат — неймовірно ніжна, еластична й ароматна випічка з повітряною кишенькою всередині. Простий набір продуктів, мінімум часу — і у вас свіжий домашній хліб, який смакує до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

вода гаряча — 200 мл;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — 350 г;

олія — 2 ст. л. (оливкова або соняшникова).

Спосіб приготування

У гарячу воду додати сіль і перемішати до повного розчинення. У великій мисці просіяти борошно, зробити заглиблення й влити теплу солону воду. Додати олію та замісити тісто — спочатку ложкою, потім руками. Перекласти тісто на злегка присипану борошном поверхню й місити 8–10 хвилин, поки воно не стане гладким, еластичним і м’яким. Накрити рушником і залишити у теплому місці на 30 хвилин, щоб "відпочило".

Приготування піти. Фото: кадр з відео

Після цього розділити тісто на 8–10 частин і кожну розкачати у тонкий корж діаметром близько 15 см. Важливо розкачати дуже рівно — саме тоді в піті утвориться кишенька.

Тісто на пательні. Фото: кадр з відео

Сковорідку добре розігріти без олії. Викласти піту й обсмажити на середньому вогні приблизно 2–3 хвилини з одного боку, потім перевернути. Через кілька хвилин вона почне надуватися — це ознака, що всередині формується повітряна кишеня. Ще раз перевернути й підсмажити близько хвилини.

Піта на пательні. Фото: кадр з відео

Готову піту викласти на рушник, щоб зберегла м’якість. Після охолодження вона трохи опаде, але всередині залишиться порожнина — ідеальне місце для начинки.

