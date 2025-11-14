Пита за 15 минут — идеальный рецепт мягких коржей с кармашками для начинки

Пита с карманами. Фото: кадр из видео

Пита — это универсальный хлеб, который можно подавать вместо булочек, лаваша или использовать для начинок. По этому рецепту она готовится без духовки, прямо на сковороде, а результат — невероятно нежная, эластичная и ароматная выпечка с воздушным кармашком внутри. Простой набор продуктов, минимум времени — и у вас свежий домашний хлеб, который подходит к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

вода горячая — 200 мл;

соль — 1 ч. л.;

мука — 350 г;

масло — 2 ст. л. (оливковое или подсолнечное).

Способ приготовления

В горячую воду добавить соль и перемешать до полного растворения. В большой миске просеять муку, сделать углубление и влить теплую соленую воду. Добавить растительное масло и замесить тесто — сначала ложкой, затем руками. Переложить тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и месить 8-10 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и мягким. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут, чтобы "отдохнуло".

Приготовление питы. Фото: кадр из видео

После этого разделить тесто на 8-10 частей и каждую раскатать в тонкий корж диаметром около 15 см. Важно раскатать очень ровно — именно тогда в пите образуется кармашек.

Тесто на сковороде. Фото: кадр из видео

Сковородку хорошо разогреть без масла. Выложить питу и обжарить на среднем огне примерно 2-3 минуты с одной стороны, затем перевернуть. Через несколько минут она начнет надуваться — это признак, что внутри формируется воздушный карман. Еще раз перевернуть и поджарить около минуты.

Пита на сковороде. Фото: кадр из видео

Готовую питу выложить на полотенце, чтобы сохранила мягкость. После остывания она немного опадет, но внутри останется полость — идеальное место для начинки.

