Поліські картопляники — рецепт хіт № 1, знадобиться сковорідка

Поліські картопляники — рецепт хіт № 1, знадобиться сковорідка

Дата публікації: 17 листопада 2025 15:04
Оновлено: 13:39
Поліські картопляники — рецепт приготування з фото, смачні пундики з картоплі та сиру на сковороді
Поліські картопляники. Фото: gospodynka.com.ua

Поліські картопляники — страва, яка поєднує простоту та неймовірний домашній смак. Золотава скоринка, ніжна серединка й ароматна сирна начинка роблять ці пундики справжнім хітом. Вам знадобиться лише сковорідка та кілька доступних продуктів, щоб приготувати ситну й смачну страву, від якої всі будуть у захваті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 5 г (3 г у тісто, 2 г у начинку);
  • перець чорний мелений — 2 г;
  • сир кисломолочний — 180 г;
  • сметана — 5 г;
  • олія — 30 мл (для обсмажування);
  • масло вершкове — 20 г (для запікання).

Спосіб приготування

Підготувати картоплю, очистити й натерти на тертці, як для дерунів. Щоб картопля не темніла, терти її, чергуючи з цибулею. Натерту масу викласти на ситечко й залишити, щоб не було зайвої рідини. Не віджимати сильно. Додати сіль і перець, перемішати — картопляне тісто готове.

Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки змішати сир із сіллю. Якщо сир нежирний, додати трохи сметани, щоб маса стала м’якою та пластичною.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Взяти столову ложку картопляного тіста, покласти чайну ложку начинки, сформувати невеликий пиріжечок. Викласти на розігріту сковорідку з олією. Смажити з обох боків по 3 хвилини на середньому вогні, поки не з’явиться золотава скоринка.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Підсмажені картопляники перекласти у форму для запікання. Додати зверху шматочки вершкового масла. Поставити в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати 10 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
