Поліські картопляники — рецепт приготування з фото, смачні пундики з картоплі та сиру на сковороді

Поліські картопляники — рецепт хіт № 1, знадобиться сковорідка
Поліські картопляники — страва, яка поєднує простоту та неймовірний домашній смак. Золотава скоринка, ніжна серединка й ароматна сирна начинка роблять ці пундики справжнім хітом. Вам знадобиться лише сковорідка та кілька доступних продуктів, щоб приготувати ситну й смачну страву, від якої всі будуть у захваті.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 5 г (3 г у тісто, 2 г у начинку);
- перець чорний мелений — 2 г;
- сир кисломолочний — 180 г;
- сметана — 5 г;
- олія — 30 мл (для обсмажування);
- масло вершкове — 20 г (для запікання).
Спосіб приготування
Підготувати картоплю, очистити й натерти на тертці, як для дерунів. Щоб картопля не темніла, терти її, чергуючи з цибулею. Натерту масу викласти на ситечко й залишити, щоб не було зайвої рідини. Не віджимати сильно. Додати сіль і перець, перемішати — картопляне тісто готове.
Для начинки змішати сир із сіллю. Якщо сир нежирний, додати трохи сметани, щоб маса стала м’якою та пластичною.
Взяти столову ложку картопляного тіста, покласти чайну ложку начинки, сформувати невеликий пиріжечок. Викласти на розігріту сковорідку з олією. Смажити з обох боків по 3 хвилини на середньому вогні, поки не з’явиться золотава скоринка.
Підсмажені картопляники перекласти у форму для запікання. Додати зверху шматочки вершкового масла. Поставити в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати 10 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.
Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.
Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.
Читайте Новини.LIVE!