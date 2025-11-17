Видео
Полесские картофельники — рецепт хит № 1, понадобится сковородка

Дата публикации 17 ноября 2025 15:04
обновлено: 13:39
Полесские картопляники — рецепт приготовления с фото, вкусные пундики из картофеля и сыра на сковороде
Полесские картопляники. Фото: gospodynka.com.ua

Полесские картопляники — блюдо, которое сочетает простоту и невероятный домашний вкус. Золотистая корочка, нежная серединка и ароматная сырная начинка делают эти пундики настоящим хитом. Вам понадобится только сковородка и несколько доступных продуктов, чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо, от которого все будут в восторге.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 5 г (3 г в тесто, 2 г в начинку);
  • перец черный молотый — 2 г;
  • творог — 180 г;
  • сметана — 5 г;
  • масло — 30 мл. (для обжаривания);
  • масло сливочное — 20 г (для запекания).

Способ приготовления

Подготовить картофель, очистить и натереть на терке, как для драников. Чтобы картофель не темнел, тереть его, чередуя с луком. Натертую массу выложить на ситечко и оставить, чтобы не было лишней жидкости. Не отжимать сильно. Добавить соль и перец, перемешать — картофельное тесто готово.

рецепт дерунів на пательні
Картофель и творог. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки смешать творог с солью. Если творог нежирный, добавить немного сметаны, чтобы масса стала мягкой и пластичной.

картопляні деруни з сиром
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Взять столовую ложку картофельного теста, положить чайную ложку начинки, сформировать небольшой пирожок. Выложить на разогретую сковородку с растительным маслом. Жарить с обеих сторон по 3 минуты на среднем огне, пока не появится золотистая корочка.

рецепт картопляників з сиром
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Поджаренные картофельники переложить в форму для запекания. Добавить сверху кусочки сливочного масла. Поставить в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать 10 минут.

Ужин Деруны картошка рецепт Украинская кухня обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
