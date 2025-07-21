Хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото — тушкована риба з овочами

Хек з овочами. Фото: кадр з відео

Цей рецепт — простий та дієвий спосіб зробити рибу соковитою, ароматною й дійсно смачною. Хек чи минтай ніжно тушкуються в овочах із прянощами, зберігаючи максимум користі. Така страва підходить і для сімейного обіду, і для легкої вечері.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

хек або минтай — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

перець солодкий — 0,5 шт.;

морква — 1 шт.;

кетчуп — 3 ст. л.;

вода — 100 мл.;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль, перець чорний, сушений часник — до свого смаку;

мелений коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Очистити рибу, нарізати порційними шматками, натерти сіллю, чорним перцем і сушеним часником з обох боків. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

Тушки риби. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти, а перець подрібнити соломкою. У сковороді розігріти олію, викласти овочі та обсмажити до м’якості.

Морква та цибуля. Фото: кадр з відео

Додати лавровий лист, кетчуп і коріандр, влити воду й трохи протушкувати.

Риба в соусі. Фото: кадр з відео

Зверху на овочі викласти шматки риби, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 20–25 хвилин до готовності. Подавати страву гарячою разом із соусом і овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.