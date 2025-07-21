Хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото — тушкована риба з овочами

Простий спосіб, як смачно та корисно приготувати хек чи минтай
Цей рецепт — простий та дієвий спосіб зробити рибу соковитою, ароматною й дійсно смачною. Хек чи минтай ніжно тушкуються в овочах із прянощами, зберігаючи максимум користі. Така страва підходить і для сімейного обіду, і для легкої вечері.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- хек або минтай — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- перець солодкий — 0,5 шт.;
- морква — 1 шт.;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль, перець чорний, сушений часник — до свого смаку;
- мелений коріандр — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Очистити рибу, нарізати порційними шматками, натерти сіллю, чорним перцем і сушеним часником з обох боків. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.
Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти, а перець подрібнити соломкою. У сковороді розігріти олію, викласти овочі та обсмажити до м’якості.
Додати лавровий лист, кетчуп і коріандр, влити воду й трохи протушкувати.
Зверху на овочі викласти шматки риби, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 20–25 хвилин до готовності. Подавати страву гарячою разом із соусом і овочами.
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