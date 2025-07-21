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Головна arrow Смак arrow Простий спосіб, як смачно та корисно приготувати хек чи минтай arrow

Простий спосіб, як смачно та корисно приготувати хек чи минтай

21 липня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото — тушкована риба з овочами
Хек з овочами. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт — простий та дієвий спосіб зробити рибу соковитою, ароматною й дійсно смачною. Хек чи минтай ніжно тушкуються в овочах із прянощами, зберігаючи максимум користі. Така страва підходить і для сімейного обіду, і для легкої вечері.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • хек або минтай — 1 кг;
  • цибуля — 1 шт.;
  • перець солодкий — 0,5 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • кетчуп — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний, сушений часник — до свого смаку;
  • мелений коріандр — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Очистити рибу, нарізати порційними шматками, натерти сіллю, чорним перцем і сушеним часником з обох боків. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото, тушкована риба з овочами
Тушки риби. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти, а перець подрібнити соломкою. У сковороді розігріти олію, викласти овочі та обсмажити до м’якості.

хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото
Морква та цибуля. Фото: кадр з відео

Додати лавровий лист, кетчуп і коріандр, влити воду й трохи протушкувати.

хек чи минтай на сковороді рецепт приготування
Риба в соусі. Фото: кадр з відео

Зверху на овочі викласти шматки риби, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 20–25 хвилин до готовності. Подавати страву гарячою разом із соусом і овочами.

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