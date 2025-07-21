Хек или минтай на сковороде рецепт приготовления с фото — тушеная рыба с овощами

Простой способ, как вкусно и полезно приготовить хек или минтай
Этот рецепт — простой и действенный способ сделать рыбу сочной, ароматной и действительно вкусной. Хек или минтай нежно тушатся в овощах с пряностями, сохраняя максимум пользы. Такое блюдо подходит и для семейного обеда, и для легкого ужина.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- хек или минтай — 1 кг;
- лук репчатый — 1 шт.;
- перец сладкий — 0,5 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- вода — 100 мл.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, перец черный, сушеный чеснок — по своему вкусу;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Очистить рыбу, нарезать порционными кусками, натереть солью, черным перцем и сушеным чесноком с обеих сторон. Оставить мариноваться на 10-15 минут.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть, а перец измельчить соломкой. В сковороде разогреть растительное масло, выложить овощи и обжарить до мягкости.
Добавить лавровый лист, кетчуп и кориандр, влить воду и немного протушить.
Сверху на овощи выложить куски рыбы, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20-25 минут до готовности. Подавать блюдо горячим вместе с соусом и овощами.
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