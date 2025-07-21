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Простой способ, как вкусно и полезно приготовить хек или минтай

21 июля 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Хек или минтай на сковороде рецепт приготовления с фото — тушеная рыба с овощами
Хек с овощами. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт — простой и действенный способ сделать рыбу сочной, ароматной и действительно вкусной. Хек или минтай нежно тушатся в овощах с пряностями, сохраняя максимум пользы. Такое блюдо подходит и для семейного обеда, и для легкого ужина.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • хек или минтай — 1 кг;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • перец сладкий — 0,5 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • кетчуп — 3 ст. л.;
  • вода — 100 мл.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль, перец черный, сушеный чеснок — по своему вкусу;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Очистить рыбу, нарезать порционными кусками, натереть солью, черным перцем и сушеным чесноком с обеих сторон. Оставить мариноваться на 10-15 минут.

хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото, тушкована риба з овочами
Тушки рыбы. Фото: кадр из видео

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть, а перец измельчить соломкой. В сковороде разогреть растительное масло, выложить овощи и обжарить до мягкости.

хек чи минтай на сковороді рецепт приготування з фото
Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Добавить лавровый лист, кетчуп и кориандр, влить воду и немного протушить.

хек чи минтай на сковороді рецепт приготування
Рыба в соусе. Фото: кадр из видео

Сверху на овощи выложить куски рыбы, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20-25 минут до готовности. Подавать блюдо горячим вместе с соусом и овощами.

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