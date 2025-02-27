Просто загорніть рибу в лаваш і запечіть — ледачий, але смачний рецепт

Філе риби. Фото: smachnenke.com.ua

Не знаєте, що приготувати на вечерю? Просто загорніть рибу в лаваш, додайте ароматну начинку та відправте в духовку! Цей ледачий рецепт здивує вас своєю простотою і чудовим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

філе риби — 600 г;

тонкий лаваш — 2-3 листи;

яйця — 2 шт.;

петрушка — 2-3 гілочки;

гірчиця — 1/2 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

сметана — 2-3 ст. л.;

помідори — 2 шт.;

сир — 50-60 г;

цибуля — 1 шт.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Філе риби нарізати порційними шматочками, посолити. Цибулю нарізати півкільцями, замаринувати в яблучному оцті. Половину маринованої цибулі подрібнити у чаші блендера разом із зеленню, гірчицею та одним яйцем. До отриманого соусу додати 1 ст. л. сметани, перемішати.

На лист лаваша викласти кружечки помідорів. Кожен шматочок риби занурити в соус і викласти на помідори. Зверху розподілити залишену мариновану цибулю.

Лаваш загорнути конвертиком і викласти у змащене олією деко. В окремій мисці збити друге яйце, додати 1 ст. л. сметани, натертий сир, посолити за смаком. Перемішати й розподілити отриману суміш поверх конвертиків.

Запечена риба. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 30-35 хвилин. Подавати гарячими або охолодженими — страва залишається смачною навіть після охолодження.

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