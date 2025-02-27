Просто заверните рыбу в лаваш и запеките — ленивый, но вкусный рецепт

Филе рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Не знаете, что приготовить на ужин? Просто заверните рыбу в лаваш, добавьте ароматную начинку и отправьте в духовку! Этот ленивый рецепт удивит вас своей простотой и восхитительным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

филе рыбы — 600 г;

тонкий лаваш — 2-3 листа;

яйца — 2 шт.;

петрушка — 2-3 веточки;

горчица — 1/2 ч. л.;

масло — 3 ст. л.;

сметана — 2-3 ст. л.;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 50-60 г;

лук — 1 шт.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Филе рыбы нарезать порционными кусочками, посолить. Лук нарезать полукольцами, замариновать в яблочном уксусе. Половину маринованного лука измельчить в чаше блендера вместе с зеленью, горчицей и одним яйцом. К полученному соусу добавить 1 ст. л. сметаны, перемешать.

На лист лаваша выложить кружочки помидоров. Каждый кусочек рыбы окунуть в соус и выложить на помидоры. Сверху распределить оставшийся маринованный лук.

Лаваш завернуть конвертиком и выложить в смазанный маслом противень. В отдельной миске взбить второе яйцо, добавить 1 ст. л. сметаны, натертый сыр, посолить по вкусу. Перемешать и распределить полученную смесь поверх конвертиков.

Запеченная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Подавать горячими или охлажденными — блюдо остается вкусным даже после остывания.

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