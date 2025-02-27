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Просто заверните рыбу в лаваш — ленивый рецепт в духовке

27 февраля 2025 00:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Просто заверните рыбу в лаваш и запеките — ленивый, но вкусный рецепт
Филе рыбы. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Не знаете, что приготовить на ужин? Просто заверните рыбу в лаваш, добавьте ароматную начинку и отправьте в духовку! Этот ленивый рецепт удивит вас своей простотой и восхитительным вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • филе рыбы — 600 г;
  • тонкий лаваш — 2-3 листа;
  • яйца — 2 шт.;
  • петрушка — 2-3 веточки;
  • горчица — 1/2 ч. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • сметана — 2-3 ст. л.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр — 50-60 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Филе рыбы нарезать порционными кусочками, посолить. Лук нарезать полукольцами, замариновать в яблочном уксусе. Половину маринованного лука измельчить в чаше блендера вместе с зеленью, горчицей и одним яйцом. К полученному соусу добавить 1 ст. л. сметаны, перемешать.

На лист лаваша выложить кружочки помидоров. Каждый кусочек рыбы окунуть в соус и выложить на помидоры. Сверху распределить оставшийся маринованный лук.

Лаваш завернуть конвертиком и выложить в смазанный маслом противень. В отдельной миске взбить второе яйцо, добавить 1 ст. л. сметаны, натертый сыр, посолить по вкусу. Перемешать и распределить полученную смесь поверх конвертиков.

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Запеченная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Подавать горячими или охлажденными — блюдо остается вкусным даже после остывания.

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