Оладки з хліба та яєць за 5 хвилин — швидкий сніданок із сиром та зеленню

Хліб та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт оладок з хліба та яєць перетворює буденний сніданок на святкову страву. Ніжна хлібна основа, повітряні білки, ароматна зелень і плавлений сир роблять страву неймовірно смачною та ситною. Всього за п'ять хвилин у вас готовий швидкий сніданок, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

хліб — 3 шматочки;

молоко — 150 мл.;

яйця — 2–3 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

улюблені приправи;

морква терта — 20 г;

зелень будь-яка — до свого смаку;

сир (моцарела або інший) — 70–100 г;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Залити хліб молоком і дати добре розм’якнути. Розім’яти виделкою до однорідної маси, додати зелень, терту моркву, сіль та приправи. Білки збити окремо та додати в хлібну масу для повітряності.

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії викладати ложкою масу, формувати оладки та обсмажувати до золотистої скоринки. Потім покласти сир, зробити заглиблення й акуратно влити жовток, накрити кришкою та прогріти до плавлення сиру.

Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими. Навіть без сиру та жовтка страва залишається ситною та дуже смачною.

