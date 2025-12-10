Відео
Головна Смак Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 05:04
Оладки з хліба та яєць за 5 хвилин — швидкий сніданок із сиром та зеленню
Хліб та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт оладок з хліба та яєць перетворює буденний сніданок на святкову страву. Ніжна хлібна основа, повітряні білки, ароматна зелень і плавлений сир роблять страву неймовірно смачною та ситною. Всього за п'ять хвилин у вас готовий швидкий сніданок, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хліб — 3 шматочки;
  • молоко — 150 мл.;
  • яйця — 2–3 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • улюблені приправи;
  • морква терта — 20 г;
  • зелень будь-яка — до свого смаку;
  • сир (моцарела або інший) — 70–100 г;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування

Залити хліб молоком і дати добре розм’якнути. Розім’яти виделкою до однорідної маси, додати зелень, терту моркву, сіль та приправи. Білки збити окремо та додати в хлібну масу для повітряності.

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії викладати ложкою масу, формувати оладки та обсмажувати до золотистої скоринки. Потім покласти сир, зробити заглиблення й акуратно влити жовток, накрити кришкою та прогріти до плавлення сиру.

рецепт смачного сніданку з яйцями
Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати гарячими. Навіть без сиру та жовтка страва залишається ситною та дуже смачною.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
