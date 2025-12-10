Оладьи из хлеба и яиц за 5 минут — быстрый завтрак с сыром и зеленью

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут
Этот простой рецепт оладий из хлеба и яиц превращает обычный завтрак в праздничное блюдо. Нежная хлебная основа, воздушные белки, ароматная зелень и плавленый сыр делают блюдо невероятно вкусным и сытным. Всего за пять минут у вас готов быстрый завтрак, который понравится всей семье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб — 3 кусочка;
- молоко — 150 мл.;
- яйца — 2-3 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- любимые приправы;
- морковь тертая — 20 г;
- зелень любая — по своему вкусу;
- сыр (моцарелла или другой) — 70-100 г;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Залить хлеб молоком и дать хорошо размякнуть. Размять вилкой до однородной массы, добавить зелень, тертую морковь, соль и приправы. Белки взбить отдельно и добавить в хлебную массу для воздушности.
На разогретой сковороде с небольшим количеством масла выкладывать ложкой массу, формировать оладьи и обжаривать до золотистой корочки. Затем положить сыр, сделать углубление и аккуратно влить желток, накрыть крышкой и прогреть до плавления сыра.
Подавать горячими. Даже без сыра и желтка блюдо остается сытным и очень вкусным.
