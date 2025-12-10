Видео
Популярные запросы

Видео

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут

Дата публикации 10 декабря 2025 05:04
Оладьи из хлеба и яиц за 5 минут — быстрый завтрак с сыром и зеленью
Хлеб и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт оладий из хлеба и яиц превращает обычный завтрак в праздничное блюдо. Нежная хлебная основа, воздушные белки, ароматная зелень и плавленый сыр делают блюдо невероятно вкусным и сытным. Всего за пять минут у вас готов быстрый завтрак, который понравится всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хлеб — 3 кусочка;
  • молоко — 150 мл.;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • любимые приправы;
  • морковь тертая — 20 г;
  • зелень любая — по своему вкусу;
  • сыр (моцарелла или другой) — 70-100 г;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Залить хлеб молоком и дать хорошо размякнуть. Размять вилкой до однородной массы, добавить зелень, тертую морковь, соль и приправы. Белки взбить отдельно и добавить в хлебную массу для воздушности.

На разогретой сковороде с небольшим количеством масла выкладывать ложкой массу, формировать оладьи и обжаривать до золотистой корочки. Затем положить сыр, сделать углубление и аккуратно влить желток, накрыть крышкой и прогреть до плавления сыра.

рецепт смачного сніданку з яйцями
Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать горячими. Даже без сыра и желтка блюдо остается сытным и очень вкусным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак яйца рецепт оладьи хлеб идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
