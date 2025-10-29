Відео
Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 04:55
Оновлено: 14:31
Фірмова намазка з курячої печінки — рецепт ідеальної закуски до сніданку
Намазка для бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Ця проста намазка має неймовірно ніжну консистенцію, насичений аромат і збалансований смак. Вона чудово поєднується з грінками, хлібом, крекерами чи навіть овочевими паличками. Завдяки поєднанню запеченого часнику, вершкового сиру та курячої печінки страва виходить ніжною, як паштет, але з більш свіжими нотами.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 200 г;
  • вершковий сир — 150 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • оливкова олія — 2 ст. ложки;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • кріп і петрушка — 4 ст. ложки (дрібно нарізати).

Спосіб приготування

Головку часнику не очищаючи, зрізати верхівку, злегка посолити, поперчити й полити оливковою олією. Загорнути у фольгу та запікати при температурі 200°C 20 хвилин, потім розгорнути й дати ще 10 хвилин, щоб часник став м’яким і ароматним.

Курячу печінку промити, очистити від плівок і відварити у киплячій воді 8–10 хвилин, поки не стане м’якою. Остудити.

Відварену печінку та яйця натерти на дрібній тертці або подрібнити у блендері. Додати вершковий сир, дрібно нарізану зелень і м’який запечений часник. Посолити, поперчити й ретельно перемішати до однорідної консистенції.

рецепт намазки з курячої печінки
Готова намазка. Фото: smachnenke.com.ua

Готову намазку перекласти у баночку або невелику миску. Зберігати в холодильнику до трьох днів. Перед подачею можна прикрасити зеленню чи посипати подрібненими горішками для пікантності.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

печінка бутерброд рецепт ідея для сніданку паштет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
